Google Stadia teste le streaming de jeux en 4G et 5G

Google Stadia, le service de streaming de jeux en ligne basé sur le cloud, a besoin d’un réseau rapide pour prendre en charge le type de jeu à faible latence auquel s’attendent les abonnés. Toutefois, jusqu’à présent, Stadia ne permet aux utilisateurs de streamer des jeux que s’ils sont connectés à un réseau Wi-Fi. Il semble que Google teste également Stadia avec des réseaux cellulaires, et ainsi diffuser leur jeu sur les réseaux 4G et 5G.

Au cas où vous ne connaîtriez pas encore le service de jeu relativement nouveau de Google, il fonctionne comme suit : vous créez un compte, achetez un jeu, puis utilisez le matériel pris en charge (un Chromecast et une manette Stadia, par exemple) pour jouer à un jeu haut de gamme. Le traitement se fait du côté de Google, et non du joueur, ce qui signifie qu’il peut lancer des titres comme DOOM Eternal sur son smartphone. La seule limite importante et évidente est que vous devez disposer d’une connexion Internet suffisamment rapide pour gérer le streaming du jeu, sinon des problèmes de décalage ruineront l’expérience de jeu.

La société a annoncé ce nouveau changement par le biais d’un article de blog. Comme il s’agit d’un test, la fonctionnalité est actuellement considérée comme une expérience. Les utilisateurs devront donc l’activer spécifiquement dans l’application Stadia.

Pour ce faire, vous pouvez lancer l’application Stadia, et taper sur votre avatar de profil dans le coin. Il vous suffit ensuite de sélectionner « Expériences » et de choisir l’option « Utiliser les données mobiles ».

9to5Google suit l’évolution de cette fonctionnalité depuis un certain temps déjà et, selon son rapport, elle utilisera beaucoup moins de données. Le média mentionne que Stadia utilisera environ 2,7 Go par heure pour le streaming de données mobiles. C’est presque la moitié des 4,5 Go par heure que Stadia utilise pour le streaming de jeux en 720p, et aussi beaucoup moins que les 12,6 Go par heure pour les jeux en 1080p.

Une vitesse très importante

Bien que Google n’ait pas mentionné la qualité des jeux diffusés par les données mobiles, il semble qu’elle se situe aux alentours de 360p ou 480p. L’adéquation de cette option à vos besoins en matière de jeux dépend entièrement de votre appareil et de la vitesse de connexion mobile. Des connexions plus lentes rendront les jeux injouables, mais la technologie mobile à haut débit de plus en plus sophistiquée a permis d’atteindre des vitesses fulgurantes qui, dans certains cas, dépassent celles dont les joueurs peuvent disposer chez eux.

Cette nouvelle expérience est déjà en cours pour certains utilisateurs et si vous ne l’avez pas encore reçue, il y a de fortes chances que vous la receviez dans les prochains jours. Alors, qu’en pensez-vous ?