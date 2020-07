iOS 14 offre davantage de preuves de l’existence d’un iPhone 12 de 5,4 pouces

Apple a publié la troisième version bêta publique d’iOS 14 plus tôt dans la semaine et, bien qu’il n’y ait pas de nouvelles fonctionnalités pour l’instant, des preuves de l’existence d’un iPhone de 5,4 pouces ont été trouvés dans le logiciel. Repéré par 9to5Mac, le média a remarqué un changement dans la fonction « Display Zoom » d’iOS 14 pour appuyer cette affirmation.

Tout d’abord, une petite explication. La fonction « Display Zoom » d’iOS fonctionne en faisant en sorte que l’OS se comporte comme si votre iPhone a un écran plus petit. Par conséquent, les icônes et le texte deviennent tous plus grands. Par exemple, un iPhone 11 Pro Max se comportera comme un iPhone 11 Pro lorsque la fonction Display Zoom est activée.

Cependant, dans iOS 14 Beta 3, 9to5Mac a repéré une résolution encore plus petite que celle de 5,8 pouces de l’iPhone 11 Pro. Pour la première fois, Display Zoom est maintenant disponible sur l’iPhone X, l’iPhone XS et l’iPhone 11 Pro. iOS 14 réduit leur résolution à 2 079 x 960 pixels, ce qui convient parfaitement à un iPhone de 5,4 pouces, mentionne le rapport.

Cela laisse présager la sortie cette année d’un iPhone plus petit, de 5,4 pouces.

Pas sur surprise

Ce n’est évidemment pas la première fois que nous entendons parler des projets d’Apple pour un iPhone 12 plus petit. L’analyste Ming-Chi Kuo a déjà affirmé qu’un iPhone 12 plus petit sortira cette année, et de nombreux autres rapports ont également mentionné des choses analogues pour le nouvel iPhone.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, la série d’iPhone 12 aura quatre iPhone différents, dont un iPhone 12 de 5,4 pouces, deux variantes de 6,1 pouces (dont un iPhone 12 Pro), et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.