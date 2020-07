Google Maps se dote de nouvelles fonctionnalités pour trouver des vélos en libre-service

Avec la dernière mise à jour de Google Maps, Google facilite les déplacements à vélo dans les villes. Si le fait de proposer des itinéraires à suivre à vélo n’est pas nouveau pour Google Maps (le service de navigation a commencé à les proposer il y a 10 ans), Google intègre désormais les vélos en libre-service dans ses itinéraires.

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les personnes qui ne possèdent pas de vélo pourront se rendre plus facilement là où elles peuvent se procurer un vélo très facilement.

Google a annoncé sur son blog que pour commencer, elle propose des stations de vélos en libre-service dans 10 grandes villes du monde. Google s’est associé à Ito World et à plusieurs autres partenaires de partage de vélos pour proposer les nouvelles options de routes dans les villes suivantes :

Chicago, États-Unis

New York City, États-Unis

Washington, DC, États-Unis

Région de la baie de San Francisco, États-Unis

Londres, Angleterre

Mexico City, Mexique

Montréal, Canada

Rio de Janeiro, Brésil

São Paulo, Brésil

Taipei et le Nouveau Taipei, Taiwan

Si vous vivez dans l’une des villes prises en charge et que vous choisissez de vous déplacer à vélo, Google Maps affichera des informations sur les stations de vélos en libre-service qui vous aideront à vous rendre là où vous allez grâce à un mélange d’indications à pied pour vous rendre à la station de vélos en libre-service la plus proche, puis d’indications à vélo pour vous rendre à la station la plus proche de votre destination, et d’autres indications à pied pour compléter le parcours.

En plus des itinéraires, Google promet également que la mise à jour indiquera en direct la disponibilité des vélos, afin que vous ne perdiez pas un temps fou à marcher jusqu’à un quai pour découvrir que tous les vélos sont indisponibles. Dans certaines villes, Google a fait en sorte que vous puissiez même réserver le vélo directement à partir de Google Maps.

Pas encore en France

Pour ceux qui ne se trouvent pas dans l’une des villes disposant de cette intégration, Google déclare : « Nous travaillons activement avec d’autres partenaires afin d’apporter cette fonctionnalité à d’autres villes dans les mois à venir ». Cela signifie que vous n’aurez peut-être pas à attendre trop longtemps pour obtenir un itinéraire précis vers une station de vélos en libre-service dans votre région.

Malheureusement, Google n’a pas encore révélé dans quelles villes il prévoit d’ajouter cette fonctionnalité.