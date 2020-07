Logitech G et Herman Miller fabriquent une gamme complète de meubles pour les gamers

Les joueurs adorent dépenser de l’argent pour des extras pour leur matériel. Logitech le sait, et la société fait équipe avec le célèbre vendeur de mobilier de bureau Herman Miller pour essayer de pénétrer dans un secteur de jeu ultra-premium, à commencer par les célèbres chaises de bureau de ce dernier.

« Avec Logitech G, nous avons étudié les pros Esport et les joueurs pour voir comment nous pourrions améliorer leurs performances et les aider à mieux prendre soin de leur corps pendant qu’ils jouent. Nous avons constaté que les joueurs prenaient sur leurs fauteuils diverses postures qui avaient un impact négatif sur leurs performances et pouvaient potentiellement nuire à leur santé au fil du temps, » déclare Tim Straker, Directeur marketing chez Herman Miller. « Nous avions besoin d’une solution qui aide les joueurs à maintenir une posture idéale pendant de longues périodes, en les gardant à l’aise et concentrés dans les moments clés. Cette gamme de produits gaming répond à cette problématique et bien plus encore. »

Le produit phare de cette initiative est le fauteuil de jeu Embody. Le Embody semble n’être qu’une version recolorée de la chaise du même nom de Herman Miller, ce qui est très bien : cette chaise est d’un excellent design qui a gagné de nombreux fans. Sa colonne vertébrale à plusieurs segments peut être ajustée pour s’adapter parfaitement à votre morphologie, et elle est fabriquée à partir d’excellents matériaux.

La Embody « gaming » dans son cadre noir avec des accents bleus Logitech et le logo « G » coûte 1 320 euros, ce qui correspond au prix de la Embody standard. Si vous vous moquez du prix, au moins ils sont cohérents.

Un bureau et un bras de moniteur

Le bureau Moita et le bras de moniteur Ollin sont également deux accessoires que vous pourrez mettre chez vous. Le bureau est un modèle sur pied motorisé avec un plateau de 150 x 65 cm, mais vous le paierez 1 135 euros. De même, le bras du moniteur semble être un modèle assez standard à ressort à gaz avec une gestion intégrée des câbles. C’est assez basique, mais le prix est de 195 euros, soit facilement trois fois plus que le prix d’un bras de la même manière sur Amazon.

Au moins, la gamme de produits Logitech et Herman Miller a l’air assez chic, tout de noir vêtu avec quelques reflets bleus. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau bureau et que vous voulez un équipement de jeu le plus ostentatoire possible, il aura au moins l’air professionnel. Ces trois articles sont disponibles dès aujourd’hui sur HermanMiller.com.