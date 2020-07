Google annonce de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour Gmail, Chat, Meet

Google a annoncé un ensemble de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour Gmail, Google Chat et Google Meet dans le cadre de sa dernière mise à jour G Suite. Dans un article publié sur son blog ce mardi, la société a déclaré que la mise à jour apportera une sécurité encore plus forte dans les trois applications susmentionnées. Google a également annoncé de nouvelles façons d’aider les administrateurs informatiques à gérer et à sécuriser les périphériques dans la console d’administration.

L’une des principales nouveautés est la prise en charge des indicateurs de marque pour l’identification des messages (BIMI) dans Gmail. Il permettra aux organisations de valider la propriété de leurs logos d’entreprise afin d’éradiquer le spam et la contrefaçon en ligne. « Une fois que ces e-mails authentifiés auront passé tous nos autres contrôles anti-abus, Gmail commencera à afficher le logo dans les emplacements pour avatars existants dans l’interface utilisateur de Gmail », a déclaré Google.

Le logo sera visible dans les endroits où les destinataires de l’email voient les avatars de l’expéditeur. La technologie empêchera les acteurs malveillants de se faire passer pour des organisations réputées afin de tromper les utilisateurs de Gmail. Google lancera le projet pilote BIMI dans les prochaines semaines avec un nombre limité d’expéditeurs. Il sera généralement disponible dans les mois à venir.

De nouveaux contrôles de sécurité pour Google Meet

Google va également bientôt mettre en place de nouveaux contrôles de sécurité pour s’assurer que seuls les participants prévus puissent entrer dans les chats vidéo de Google Meet. Ces options seront dans un premier temps disponibles sur les comptes d’éducation et de consommateurs avant d’être accessibles aux entreprises. Ce changement intervient quelques semaines après le tristement célèbre fiasco de Zoom, où des étrangers pénétraient au hasard dans les salons de discussion de Zoom et perturbaient les réunions.

Dans le cadre de ce plan, Google affirme qu’il donnera aux organisateurs de réunions un contrôle accru sur les personnes qui peuvent « s’inviter » et se joindre à leurs réunions. Une fois qu’un participant est expulsé, il ne pourra pas se joindre à nouveau à la réunion à moins d’y être réinvité. De plus, si la demande de quelqu’un a été refusée plusieurs fois, il lui sera interdit d’envoyer d’autres demandes de participation à cette réunion.

Google offre également aux hôtes des serrures de sécurité avancées afin qu’ils puissent mieux protéger les réunions. Les hôtes pourront ainsi décider des méthodes de participation (par invitation à un calendrier ou par téléphone, par exemple) pour lesquelles les utilisateurs doivent obtenir une autorisation explicite pour se joindre à la réunion. L’activation des verrous de sécurité bloquera toutes les tentatives des utilisateurs anonymes de se joindre à une réunion. Ces mesures de sécurité viendront s’ajouter au dispositif de sécurité existant pour prévenir les attaques par force brute.

Nouvelles fonctionnalités de sécurité dans Google Chat

Google introduit dans Chat des protections contre le phishing de type Gmail. Dans le cadre de ce plan, tous les liens envoyés par Google Chat seront vérifiés en temps réel à l’aide des données de Safe Browsing. Tout lien malveillant détecté par ces contrôles sera signalé comme tel. Dans les semaines à venir, les utilisateurs pourront signaler et bloquer les salles de chat s’ils suspectent une activité malveillante.

Contrôles de sécurité supplémentaires pour les administrateurs

En plus de ce qui précède, Google introduit également une nouvelle page sur les appareils dans la console d’administration de G Suite pour une navigation plus intuitive. Il intègre également G Suite avec Apple Business Manager pour fournir aux administrateurs de G Suite Enterprise, de G Suite Enterprise Essentials, de Cloud Identity Premium et de G Suite Enterprise for Education la possibilité de distribuer et de gérer simplement et en toute sécurité les appareils iOS appartenant à l’entreprise. Google a également annoncé d’autres améliorations de la sécurité de G Suite. Vous pouvez les découvrir sur le blog officiel de Google Cloud.