Spotify lance une nouvelle fonction vidéo pour certains podcasts

Spotify vient d’ajouter les podcasts vidéo comme nouveau moyen d’écouter vos animateurs de podcasts préférés. Cette fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui dans le monde entier — ou du moins sur tous les marchés où les podcasts sont actuellement pris en charge.

Au début, les podcasts vidéo seront relativement petits, car seuls quelques programmes sélectionnés les prendront en charge. Ces émissions sont Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay, et The Rooster Teeth Podcast. Les podcasts vidéo de ces émissions sont disponibles dans les applications de bureau et mobiles.

« Cette nouvelle fonctionnalité permet à certains créateurs d’apporter des contenus audio et vidéo à Spotify, leur permettant ainsi de se connecter de manière plus significative avec leurs auditeurs, d’élargir leur audience et d’approfondir l’engagement du public », a déclaré Spotify dans son communiqué.

Pour regarder un podcast vidéo, il vous suffit de naviguer vers le podcast que vous souhaitez regarder ou écouter et d’appuyer sur le bouton de lecture. La vidéo démarrera automatiquement, bien que Spotify indique que vous pouvez verrouiller votre écran et continuer à écouter la version audio du podcast sans aucune interruption. Comme toujours, vous pouvez également télécharger la version audio, mais pour l’instant, il semble que le téléchargement de podcasts vidéo ne soit pas disponible.

Puisque la vidéo se synchronise avec l’audio, vous pouvez toujours écouter la version audio du podcast si vous devez faire plusieurs choses à la fois.

Une étape logique

Spotify est rapidement devenu une force significative dans le domaine du podcast, en particulier avec l’acquisition l’année dernière des sociétés de podcasts Gimlet Media et Anchor, ainsi qu’en ajoutant la possibilité pour ses auditeurs de créer de nouvelles listes de lecture de podcasts. Il n’est pas surprenant de voir Spotify lancer un support intégré pour les podcasts vidéo. Depuis des années, les podcasteurs enregistrent leurs podcasts en vidéo et les téléchargent sur YouTube, donc avec la volonté de Spotify de devenir une destination de podcasts, le lancement de la prise en charge des podcasts vidéo semble être une étape logique.

Il ne faudra probablement pas longtemps avant que le support vidéo soit mis en ligne pour d’autres podcasts, car Spotify souhaite probablement augmenter rapidement ce support. Pour l’instant, les fans de l’un des podcasts listés ci-dessus peuvent regarder leur version vidéo en utilisant l’application Spotify dans toutes les régions où les podcasts Spotify sont disponibles.