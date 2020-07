Après tout, les Galaxy Buds Live pourraient disposer de l’annulation active du bruit

Samsung fabrique certains des écouteurs sans fil les plus performants du marché. Les Galaxy Buds et Galaxy Buds+ sont tous deux des écouteurs au son vraiment agréable et l’une des meilleures options dans leur gamme de prix. Cependant, nous savons que Samsung se prépare à lancer bientôt une autre paire d’écouteurs vraiment sans fil et ils ont maintenant fait l’objet d’une fuite dans une vidéo officielle.

Les Galaxy Buds Live sont les derniers écouteurs Samsung véritablement sans fil et oui, ils ressemblent à des haricots. Dans la vidéo postée sur Twitter, on peut voir les écouteurs en trois couleurs différentes : noir, blanc et or rose. Les écouteurs sont bien plus beaux que ce à quoi je m’attendais. Cependant, la partie la plus importante de la vidéo est une petite chaîne de texte qui apparaît à la fin. « Ne faites pas de bruit ». Bien qu’il soit difficile de dire avec précision ce que le géant sud-coréen envisage, cela semble indiquer que les écouteurs seront équipés d’un système actif de suppression du bruit.

Si c’est le cas, les écouteurs de Samsung seront en concurrence avec les AirPods Pro et les WF-1000XM3 de Sony, qui sont les meilleurs écouteurs ANC de leur catégorie au niveau du prix. Il reste à voir si les Galaxy Buds Live peuvent atteindre des niveaux de suppression active du bruit analogues à ceux de ces offres. Cependant, étant donné que les Buds Live n’ont pas d’écouteurs en silicone pour créer un joint physique dans votre oreille, je ne vois pas comment ils pourraient bien mettre en œuvre cette ANC.

Les images divulguées cette semaine suggèrent qu’ils auront au moins deux trous de microphone pour l’entrée du son et trois grille de haut-parleur chacun, ce qui signifie que potentiellement nous disposerons d’un son spatial assez intéressant.

Un lancement le 5 août

Les deux cercles dorés que vous voyez en haut de l’un des écouteurs sont les points de contact pour les charger dans leur boîtier de charge. Ce dernier aura une couleur qui correspond à chaque ensemble de Galaxy Buds Live.

Les écouteurs sans fil Galaxy Beans de Samsung apparaîtront très probablement pour la première fois le 5 août 2020. Après cela, la date de sortie des Galaxy Beans Live sera probablement dans les premières semaines d’août, juste à temps pour le Galaxy Note 20 et d’autres produits de la firme sud-coréenne.