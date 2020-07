Google expérimente un Chromebook à double écran

Le monde des appareils à double écran va certainement s’étendre au-delà d’Android et de Windows. Et bien sûr, Apple va certainement se joindre à cette tendance évolutive dans un proche avenir. Il ne fait aucun doute que Google ne veut pas non plus être en reste, c’est pourquoi le géant de la recherche basé à Mountain View a déjà commencé à travailler sur un Chromebook à double écran, selon un récent rapport.

Doté de deux écrans tactiles distincts, ce prototype de Chromebook porte le nom de code “Palkia” et est censé être un rival direct des appareils à double écran de Windows, comme le Surface Neo de Microsoft propulsé par Windows 10X.

D’un autre côté, Palkia n’en est qu’à ses débuts et, pour l’instant, ce n’est qu’un concept qui a peu de chances de voir le jour pour le moment.

Cependant, pour l’instant, il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur ce mystérieux Google Chromebook. Selon la source citée, l’appareil est doté de deux écrans tactiles et d’un trackpad, mais d’un autre côté, il se présente sous la forme d’un ordinateur portable classique et ne peut pas être utilisé comme un convertible ou une tablette.

C’est assez étrange, d’autant plus que les deux écrans tactiles, lorsqu’ils fonctionnent ensemble, pourraient améliorer considérablement la surface d’écran disponible. C’est une approche que Microsoft utilisera sur le Surface Neo et que d’autres ont déjà mise en œuvre sur leurs appareils à double écran.

Un simple prototype

Il semblerait que Google expérimente actuellement diverses idées avant de finaliser la prise en charge matérielle de ce nouveau facteur de forme dans Chrome OS. Les développeurs participant au projet indiquent que le prototype existant n’a pas de support OEM, ce qui signifie que Google n’a pas encore discuté de la possibilité de produire en masse un tel dispositif, ce qui est une autre indication que le tout est encore à ses tout débuts.

Certes, il faudra encore du temps avant que Google ne prépare un Chromebook à double écran, mais la bonne nouvelle est que la société s’y prépare, d’une manière ou d’une autre. Bien sûr, ne vous attendez pas à ce que le géant de la recherche parle publiquement du projet. Autrement dit, il est fort probable que nous n’aurons pas d’informations officielles avant un moment.