Google pourrait déployer à grande échelle l’outil Nearby Share le mois prochain

Ces dernières semaines, Google a testé son service de partage de fichiers, alias Nearby Share, sur la version bêta de Google Play Services. Le géant du logiciel aurait maintenant informé les constructeurs d’activer « Nearby Share » sur tous les appareils compatibles en août.

L’information provient du rédacteur en chef de XDA Developers, Mishaal Rahman. Cependant, Rahman mentionne dans son tweet que le plan ne peut être confirmé pour le moment.

Pour ceux qui ne le savent pas, « Nearby Share » est la tentative de Google de mettre en place une solution standardisée pour le partage instantané de fichiers. Nearby Share pourrait rendre l’ensemble du processus de partage de fichiers sans tracas une fois qu’il sera largement accessible au plus grand nombre.

Une fois activé, vous pouvez accéder à Nearby Share depuis la fenêtre de partage d’Android pour transférer rapidement des fichiers vers d’autres appareils. Google ajoutera également un bouton compact « A proximité » à côté du bouton « Copier » de la fenêtre de partage pour un accès plus rapide.

La meilleure partie de Nearby Share concerne la compatibilité. Selon Google, Nearby Share sera compatible avec tous les smartphones fonctionnant sous Android 6 (Marshmallow) et plus. En fait, Google a annoncé Marshmallow en mai 2015, et donc, le nombre d’utilisateurs fonctionnant sous Android Marshmallow et les versions les plus récentes est important.

Google told OEMs that Nearby Share, Google’s AirDrop-like file-sharing service, rolls out to all Android (6.0+) devices in August.

