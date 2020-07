Un nouveau teaser montre le Surface Duo de Microsoft avec un Surface Pen

La rumeur veut que Microsoft s’apprête à lancer le Surface Duo, un smartphone Android à double écran, d’un jour à l’autre. Après que Panos Panay lui-même se soit rendu sur Instagram pour présenter le nouveau périphérique de la gamme Surface, c’est au tour de Frank X. Shaw, vice-président de la communication d’entreprise chez Microsoft Corporation, de révéler « accidentellement » le Surface Duo dans quelques photos sur Twitter.

Alors que l’objectif « officiel » des tweets était de mettre en avant les talents de pâtissier de Shaw, le Surface Duo a attiré l’attention de tous, et ce pour une bonne raison. Il s’agit de l’un des produits Microsoft les plus attendus après que la société l’ait officiellement annoncé à l’automne de l’année dernière. Initialement prévu pour les fêtes de fin d’année 2020, le Surface Duo devrait être prêt à être lancé et Microsoft pourrait le mettre sur le marché dès ce mois-ci.

Ces nouveaux teasers montrent le Surface Duo utilisé avec un Surface Pen, et d’après ce que l’on voit, il s’agit également d’un nouveau design de stylet. Le Surface Pen présenté ici est plus fin, et d’une certaine manière, analogue à celui qui est disponible avec le Surface Pro X.

Une caractéristique intéressante relevée sur ces photos est un flash frontal, qui devrait techniquement améliorer les capacités du Surface Duo dans le domaine des selfies.

How it starts. Check back in an hour or so! pic.twitter.com/g9BkMh55c6 — Frank X. Shaw (@fxshaw) July 9, 2020

Parfait pour le multitâche

Et bien sûr, les photos mettent en évidence la puissance multitâche de l’appareil, puisqu’il permet aux utilisateurs d’exécuter deux applications côte à côte sur des écrans différents.

Il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur le Surface Duo, y compris son prix, mais tout devrait être dévoilé dans un proche avenir, car Microsoft devrait officiellement dévoiler le smartphone courant juillet, avec un événement qui aura lieu avant que Samsung lève le voile sur le Galaxy Z Fold 2 le 5 août.