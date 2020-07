iOS 14 pourrait vous permettre de scanner un QR code pour utiliser Apple Pay

Le paiement mobile d’Apple existe depuis 2014, mais sa principale interaction avec le monde physique s’est faite par le biais de la technologie NFC. Bien qu’il soit plus pratique et plus sûr que les systèmes de type Bluetooth ou RFID, cette commodité exige que le smartphone et le terminal disposent du matériel nécessaire pour le permettre. Il semble qu’Apple travaille actuellement sur une nouvelle méthode qui pourrait ouvrir le système à davantage d’utilisateurs et le rendre potentiellement plus sûr étant donné la situation sanitaire actuelle.

La prochaine mise à jour iOS 14 pourrait vous permettre de payer des articles en scannant un simple QR code qui active Apple Pay, vous donnant ainsi un autre moyen d’utiliser la plateforme de paiement numérique de l’entreprise. 9to5Mac a trouvé des références à cette fonctionnalité encore inattendue dans la nouvelle version bêta d’iOS 14, publiée plus tôt dans la journée.

9to5Mac a déclaré qu’il n’était pas en mesure de tester la fonctionnalité, mais il a trouvé une image qui semble instruire l’utilisateur sur la façon d’utiliser la nouvelle fonctionnalité. Et, la source indique avoir trouvé le code de la fonction dans une API, ce qui pourrait indiquer que des applications tierces pourraient également vous permettre de scanner des QR codes pour faire des achats en utilisant Apple Pay.

Selon la fuite, le système de QR code peut fonctionner dans les deux sens, ce qui est peut-être familier aux utilisateurs d’autres plateformes de paiement mobile et de portefeuille numérique. Le moyen le plus direct est pour un utilisateur de scanner un QR code en utilisant la caméra de l’iPhone pour payer un article associé à ce code.

L’inverse peut également fonctionner, l’iPhone affichant un QR code qu’un terminal peut ensuite scanner pour autoriser un paiement qui prélèvera le montant sur le portefeuille de l’utilisateur.

Idéal en ce moment ?

Le support à la lecture d’un QR code intervient à un moment où le contact avec les surfaces est évité ou découragé. Bien que le NFC puisse fonctionner avec un très petit écart entre l’émetteur et le récepteur, la plupart des utilisateurs posent simplement leur smartphone sur un terminal, exposant potentiellement l’appareil mobile à des micro-organismes ou des virus qui s’y trouvent. En revanche, le scan d’un QR code peut être effectué à une distance sûre, sans contact entre les appareils ou les personnes.

iOS 14 n’est encore disponible qu’en version bêta pour les développeurs, et Apple apporte régulièrement des modifications à son futur OS jusqu’à sa mise à disposition au grand public. Cela signifie que cette fonctionnalité, qui n’a pas été annoncée et dont nous ne sommes actuellement au courant que parce que 9to5Mac a fouillé dans le code d’iOS 14, pourrait ne pas voir le jour avec la version finale plus tard dans l’année.