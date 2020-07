Tous les modèles d’iPhone 12 auront des écrans OLED et pas de chargeur dans la boîte

Cette année, les fuites de l’iPhone 12 ont été une sorte de montagnes russes. Nous avons entendu des choses passionnantes comme une plus petite encoche. Cependant, nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles Apple n’inclura pas de chargeur ou d’écouteurs dans la boîte.

Aujourd’hui, un nouveau rapport du Nikkei Asian Review corrobore un certain nombre de fuites que nous avons constatées ces derniers mois. Le rapport indique qu’Apple va lancer quatre modèles d’iPhone dans la gamme iPhone 12.

Bien que ce ne soit pas vraiment une nouvelle information, Nikkei indique également que tous les iPhone 12 auront un écran OLED cette année. Jusqu’à présent, Apple a utilisé des écrans LCD sur l’iPhone XR et l’iPhone 11. Cependant, il semble que cette année, même l’iPhone 12, qui est le modèle le plus bas de gamme, sera équipé d’un écran OLED. Ce sera donc la première fois que tous les smartphones phares d’Apple utiliseront la technologie d’écran OLED, qui offre des noirs profonds et un meilleur contraste.

Par ailleurs, le rapport corrobore également l’absence d’accessoires fournis avec l’iPhone 12. Selon le rapport, Apple n’inclura pas de chargeur ou d’écouteurs dans la boîte de l’iPhone 12 pour deux raisons. La première est l’aspect économique, et l’autre, selon le rapport, est qu’Apple estime que la plupart des utilisateurs d’iPhone ont déjà des chargeurs qu’ils utilisent.

C’est peut-être vrai, mais ce sera encore la cause de nombreuses discussions animées lors du lancement de l’iPhone 12.

Samsung le grand gagnant ?

Le rapport Nikkei mentionne également que le géant Cupertino fera appel à Samsung pour les panneaux OLED utilisés dans la série d’iPhone 12. Cela fait suite à de récents rapports selon lesquels la technologie BOE n’a pas passé les contrôles de qualité d’Apple pour la gamme d’iPhone 12. En ce qui concerne l’affichage, la gamme iPhone 12 proposera de nouvelles tailles d’écran dans le cadre du nouveau design des smartphones. L’iPhone 12 sera disponible dans une nouvelle taille d’écran plus petite de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et une nouvelle version plus grande de 6,7 pouces. Le design industriel global de l’appareil ressemblera beaucoup à celui de l’iPad Pro, avec des côtés plats.

Le modèle de 5,4 pouces et l’un des modèles de 6,1 pouces seront positionnés comme les appareils d’entrée de gamme, tandis que les modèles « Pro » de 6,1 pouces et 6,7 pouces bénéficieront de toutes les nouvelles fonctionnalités, comme le scanner LiDAR. Beaucoup s’attendent à ce que les modèles haut de gamme soient équipés d’écrans ProMotion à 120 Hz.

L’iPhone 12 semble être en bonne voie pour un lancement en septembre, même si de nombreux retards de production ont été signalés. Cependant, il semble qu’Apple ait bien résisté et ait surtout rattrapé son retard grâce à l’assouplissement des restrictions de confinement imposées par le coronavirus. Il reste à voir si Apple sera en mesure de commencer à expédier des unités selon son calendrier habituel.