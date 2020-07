Le nouveau design des AirPods 3 pourrait être une bonne nouvelle

Apple prévoit de modifier la façon dont elle construit ses écouteurs sans fil, un changement qui pourrait faire une grande différence pour les AirPods 3 qui devraient arriver en 2021. Ce changement de design pourrait permettre aux nouveaux AirPods d’emprunter les caractéristiques des AirPods Pro, plus onéreux, et d’adopter une esthétique différente pour la première fois depuis le lancement des écouteurs d’entrée de gamme.

Si les capacités des AirPods ont changé depuis qu’Apple les a lancés fin 2016, le design extérieur est resté le même. Le boîtier blanc brillant et les longues tiges divisent moins que par le passé, grâce à la combinaison de la familiarité et de la rivalité des fabricants d’écouteurs qui ont emprunté certains des éléments de conception des AirPods, bien qu’Apple lui-même ait revu le look des AirPods Pro en 2019.

Les AirPods utilisent une technologie de montage en surface (TMS) pour leur électronique, tandis que les AirPods Pro utilisent une construction système dans un boîtier (SiP). Ce dernier est généralement plus dense et peut s’intégrer de manière plus complexe dans un ensemble plus petit. Cependant, il peut être plus coûteux à fabriquer.

En ce qui concerne les AirPods 3, Apple a l’intention de passer du SMT au SiP, du moins selon l’analyste Ming-Chi Kuo de TF Securities. En effet, dans une note publiée cette semaine à l’intention des investisseurs, Apple Insider rapporte que Ming-Chi Kuo suggère que la prochaine génération d’AirPods 3 adoptera effectivement l’électronique SiP, et en récoltera les bénéfices en matière de taille, par exemple.

Les nouveaux écouteurs sans fil ne devraient pas être annoncés avant le premier semestre 2021, et les caractéristiques exactes sont encore incertaines à ce jour. Les AirPods 3 pourraient encore se passer de l’annulation active du bruit au nom du maintien des caractéristiques distinctives des écouteurs les plus chers.

Pas avant 2021

Néanmoins, il pourrait permettre aux AirPods 3 d’inclure une commande par bouton, évitant ainsi d’avoir à utiliser des commandes vocales, ou Apple pourrait choisir de remplir l’espace avec des batteries plus grosses et ainsi prolonger la durée de fonctionnement des écouteurs. Plusieurs rivaux des écouteurs sans fil ont été lancés ces derniers mois en se targuant d’une autonomie nettement plus longue à partir d’une charge.

Il reste encore du temps avant d’en être sûr, et il est probable que les spécifications finales soient encore en cours d’élaboration avant la sortie des AirPods 3.