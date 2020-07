L’iPhone 12 devrait plaire à ceux qui aiment le look rétro de la pomme

Si vous n’avez pas acheté un iPhone depuis l’iPhone 4 parce que vous n’aimiez pas l’apparence de tous les smartphones Apple ultérieurs, vous avez de la chance. Si les dernières rumeurs et fuites d’images sont exactes, l’iPhone 12 (en trois tailles distinctes) pourrait bien vous séduire. La rumeur veut que l’iPhone 12 soit disponible en quatre modèles de trois tailles différentes — les deux modèles du milieu sont à peu près de la même taille dans votre main.

La fuite de l’iPhone 12 cette semaine montre le nouvel iPhone qui ressemble beaucoup à l’ancien. L’iPhone 12 — la plus petite version, en tout cas — ressemble à un rendu conceptuel de l’ère de l’iPhone 4, laissant penser que personne n’aurait pu imaginer un si gros smartphone, notamment pour le module photo. Les caméras auraient semblé être un choc, une erreur, une bizarrerie au-delà de l’entendement, à l’époque où l’iPhone 4 et l’iPhone 4S sont sortis pour la première fois. L’imagerie conceptuelle de l’époque ne tenait qu’à une seule caméra.

Aujourd’hui, cette époque est révolue. Toutes les versions de l’iPhone 12 sont équipées d’un bloc de caméra qui dépasse de la face arrière, avec au moins un trou pour le microphone, une matrice de flash LED et au moins deux objectifs.

Très similaires à l’iPhone 4, puis à l’iPhone 5, nous voyons que la dernière fuite montre que l’iPhone 12 dispose de grilles de haut-parleur à la base du smartphone, ainsi qu’un trou centré pour la prise Lightning. Ces dispositifs vont même jusqu’à inclure les minuscules vis à gauche et à droite du port — ils ressemblent tellement à l’iPhone 4 que c’en est presque incroyable.

Il y a une bizarrerie ici, avec les modèles d’iPhone 12 Pro que nous voyons dans les images/vidéos de MacRumors. Il ne semble pas y avoir de place pour le scanner LiDAR dans les modèles. Selon MacRumors, cela s’explique par le fait que la zone (que nous voyons dans le nouvel iPad) où se trouverait le LiDAR n’est pas spécifiquement indiquée dans les dessins.

Rendez-vous en septembre

Une autre situation étrange est l’espace relativement grand que l’iPhone 12 Pro Max requiert pour sa matrice de caméras. Sa taille est nettement plus grande que celle de l’iPhone 11 Pro Max. Pourquoi Apple aurait-il besoin d’espacer les lentilles si ce n’est pour faire de la place pour un scanner LiDAR ?

Nous verrons probablement toute la collection apparaître lors d’un événement en septembre 2020. Si le COVID-19 et la pandémie mondiale ne modifient pas les projets d’Apple pour la future collection de l’iPhone 12, comme les collections iPhone publiées ces dernières années ont été révélées et publiées, nous verrons l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro en magasin d’ici octobre 2020, avec la 5G.