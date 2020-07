Panos Panay ne peut pas s’empêcher de teaser le Surface Duo

Microsoft a annoncé son premier smartphone Android à double écran, le Surface Duo, fin 2019, promettant qu’il serait commercialisé pendant les fêtes de fin d’année 2020. Mais selon des personnes connaissant bien le sujet, le Surface Duo est déjà prêt pour le lancement, et il pourrait être lancé dans les semaines à venir.

En effet, selon les dernières informations l’entourant, le Surface Duo pourrait être lancé dans le courant du mois, car Microsoft veut lancer son smartphone avant que Samsung ne lance le nouveau Galaxy Fold au début du mois d’août.

Mais pendant ce temps, la meilleure chose que nous puissions faire est de baver sur le Surface Duo que le responsable de la division produit de Microsoft, Panos Panay, met en ligne de temps en temps. Panay, qui est l’homme qui a fait de Surface la marque forte qu’elle est aujourd’hui, continue à montrer le Surface Duo qu’il utilise régulièrement. Et cette fois, l’appareil semble également utiliser une coque de protection, bien que pour l’instant on ne sache pas si Microsoft prévoit de vendre de tels accessoires ou non.

L’une des questions les plus importantes qui restent encore sans réponse concerne le côté matériel du Surface Duo. L’appareil a été présenté avec un processeur Snapdragon 855, qui est déjà une vieille puce qui n’est plus utilisée sur les flagships de nouvelle génération.

Si Microsoft équipe effectivement le Surface Duo de ce processeur de la génération précédente, il y a des chances que beaucoup le considèrent comme dépassé et préfèrent se tourner vers d’autres appareils pliables, dont celui de Samsung. À contrario, bien qu’il s’agisse d’un chipset plus ancien, cela pourrait permettre de réduire le prix de l’appareil et ainsi attirer davantage de consommateurs. C’est une décision à double tranchant.

Un couac à l’arrivée ?

En outre, nous savons déjà que Microsoft prévoit de commercialiser le smartphone avec Android 10 au lieu de Android 11, qui est encore dans sa phase bêta publique. Il devrait également se vanter d’au moins 6 Go de RAM, d’un maximum de 256 Go de stockage interne et de deux écrans de 5,6 pouces.

Cependant, pour l’instant le Surface Duo reste un nouveau produit cool qui suscite l’enthousiasme de la plupart des gens. D’autant plus qu’il s’agit du premier appareil Android de Microsoft, et que tous ces teasers ne font que confirmer que l’entreprise elle-même est impatiente de le commercialiser également.