Le Motorola RAZR 5G doté du Snapdragon 765G et une double caméra en façade ?

Motorola a ressuscité sa populaire marque RAZR avec le lancement de son premier smartphone pliable, le Motorola RAZR (2019), au début de l’année dernière. Il a même fait son chemin jusqu’en France à un prix de 1 699 euros. Aujourd’hui, la société sous l’aile de Lenovo est connue pour travailler sur un Motorola RAZR de seconde génération avec une connectivité 5G et un nouvel écran.

La rumeur voulait qu’il arrive plus tard dans l’année, mais les dernières discussions laissent entendre qu’il n’arrivera pas avant 2021. Quoi qu’il en soit, nous venons d’apprendre les prétendues spécifications du smartphone pliable Motorola RAZR 5G. Il porte le nom de code « Odyssey », d’après la dernière fuite de Evan Blass, plus connu sous le nom de @evleaks sur Twitter. Le tweet comprend certains détails clés du futur téléphone.

Le tweet révèle que le smartphone pliable Motorola RAZR (2021) arrivera avec le support de la 5G. Il comprendra un écran AMOLED de 6,2 pouces à l’intérieur, ainsi qu’une capacité de stockage de 256 Go, un système double SIM — comprend à la fois une nano SIM et eSIM — et Android 10 prêt à l’emploi.

La société introduira également une mise à jour majeure sur le devant de la caméra. En façade, il comprendra une double caméra avec un capteur principal de 48 mégapixels et un capteur secondaire de 20 mégapixels, au lieu du seul capteur de 16 mégapixels de l’actuel RAZR pliable.

Bien que Blass ne mentionne pas le processeur, un récent rapport de XDA a révélé que le futur RAZR pliable sera équipé du processeur Snapdragon 765 G Et oui, il prend en charge la connectivité 5G.

D’autres nouveautés ?

Le RAZR (2019) est équipé d’une batterie inamovible d’une capacité de 2 510 mAh. Nous ne nous attendons pas à ce que la taille de la batterie change de manière significative avec le modèle 5G, mais la vitesse de charge devrait être un peu plus élevée que les 15 W d’origine.

Enfin, la fuite révèle que le Motorola RAZR (2021) arrivera dans une nouvelle variante de couleur, à savoir « Mercury Silver ». Nous ne savons pas si les couleurs Noir Black ou Blush Gold seront disponibles avec la deuxième génération pliable ou non. Il n’y a actuellement aucune fuite concernant le prix du futur Moto RAZR (2021). Mais des rumeurs antérieures suggèrent que l’entreprise cherche à baisser le prix de l’original, même si celui-ci offrira de meilleurs composants et de meilleures fonctionnalités.