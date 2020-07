Google verse à Apple des milliards pour être le moteur de recherche par défaut dans Safari

Les régulateurs britanniques examinent un accord de longue date entre Apple et Google concernant le moteur de recherche par défaut du navigateur Safari du fabricant de l’iPhone, rapporte Reuters.

Selon un rapport compilé par l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du gouvernement britannique, Google verse à Apple une « majorité substantielle » des 1,2 milliard de livres sterling (environ 1,3 milliard d’euros) qu’elle paie chaque année au Royaume-Uni seulement pour les positions dites par défaut. C’est-à-dire lorsque Google paie une entreprise pour que son moteur de recherche soit le moteur de recherche par défaut dans un navigateur ou une autre plateforme.

La CMA affirme que les lois actuelles ne sont pas suffisantes pour gérer et réglementer correctement les grandes entreprises technologiques et leurs plateformes, telles qu’Apple, Google ou Facebook, et en particulier, les accords entre différentes entités peuvent devenir des obstacles à l’innovation et à la concurrence. Le rapport suggère également soit de limiter la capacité d’Apple à monétiser de tels accords, soit de donner aux utilisateurs le choix du moteur de recherche lors de la mise en place.

Depuis des années, Safari s’appuie sur la recherche de Google, faisant de l’iPhone un générateur de revenus substantiels pour l’activité de publicité mobile de Google et donnant au géant de la recherche un avantage sur la concurrence. Google représente plus de 90 % du marché de la publicité pour les moteurs de recherche au Royaume-Uni, dont la valeur est estimée à 7,3 milliards de livres sterling (8 milliards d’euros).

Les régulateurs affirment que la position dominante de Google sur le marché des moteurs de recherche — en particulier, sur la majorité des appareils mobiles au Royaume-Uni — crée une « barrière à l’expansion pour les autres moteurs de recherche ». Les concurrents de Google — bien que peu nombreux, comme Bing et DuckDuckGo — peuvent ne pas être en mesure de payer une somme aussi importante pour un placement de premier ordre sur le navigateur par défaut de l’iPhone.

Des géants sous contrôle

Voici l’extrait du rapport, qui se trouve à la page 13, concernant l’accord :

Dans le domaine de la recherche, Google a négocié des accords avec Apple et avec de nombreux grands fabricants de smartphones, en vertu desquels il verse à ces partenaires une part des revenus de la publicité pour la recherche en échange de l’occupation par Google Recherche des positions de recherche par défaut sur l’appareil. L’ampleur de ces paiements est frappante et démontre la valeur que Google accorde à ces positions par défaut. En 2019, Google a payé environ 1,2 milliard de livres sterling en échange de positions par défaut au Royaume-Uni seulement, dont la grande majorité a été versée à Apple pour avoir été la position par défaut sur le navigateur Safari. Les moteurs de recherche concurrents de Google avec lesquels nous nous sommes entretenus ont souligné que ces paiements par défaut étaient l’un des facteurs les plus importants qui entravent la concurrence sur le marché de la recherche. Les consommateurs accèdent principalement à Internet par le biais des appareils mobiles, qui représentent plus des deux tiers des recherches générales, une part qui a considérablement augmenté ces dernières années et qui devrait continuer à croître à l’avenir.

Les régulateurs de l’UE et des États-Unis s’intéressent de plus en plus aux grandes technologies, craignant que la taille et la puissance des entreprises de la Silicon Valley ne les rendent anticoncurrentielles, bien que l’UE se soit montrée beaucoup plus agressive en ce qui concerne l’application effective de ces règles et l’imposition d’amendes. L’UE a infligé à Google de nombreuses amendes de plusieurs milliards d’euros au cours de la dernière décennie, et les autorités de régulation s’intéressent maintenant à Apple pour sa gestion de l’App Store et les frais qu’elle fait payer aux développeurs.