Vous pouvez effectuer des appels de groupe dans Google Meet et Duo sur le Nest Hub Max

Les appels de groupe sont une fonction très populaire sur de nombreux appareils, en particulier dans le monde socialement éloigné d’aujourd’hui. Cependant, jusqu’à aujourd’hui, le Nest Hub Max de Google ne pouvait pas passer d’appels de groupe — contrairement à son concurrent, le Amazon Echo Show, le Nest Hub Max ne pouvait passer que des appels individuels.

Aujourd’hui, Google développe les moyens de passer des appels vidéo sur des Smart Display (enceintes connectées dotées d’un écran) alimentés par Google Assistant avec une nouvelle aide pour les appels de groupe dans Google Meet et Google Duo. Les nouvelles capacités d’appels de groupe vidéo seront disponibles sur le Nest Hub Max et d’autres Smart Display dotés de caméras et de Google Assistant à partir d’aujourd’hui.

Cette nouvelle fonctionnalité permet de joindre jusqu’à 32 personnes par appel Google Duo. Les utilisateurs n’ont plus qu’à utiliser l’application Google Duo pour créer des groupes. Lorsque vous donnez à Google la commande de passer un appel vocal (« Hey Google, passe un appel de groupe »), vous sélectionnez le groupe que vous souhaitez appeler. Le Smart Display affichera jusqu’à 8 participants, dont vous-même, à la fois. En outre, les fonctions d’autocadrage fonctionneront toujours afin que vous puissiez vous déplacer librement tout en restant centré sur la caméra des autres appelants.

Les appels de groupe ne sont pas non plus limités à une utilisation occasionnelle. Avec le nombre important de personnes qui travaillent désormais à domicile, des outils comme Google Meet ont vu une utilisation accrue entre les entreprises pour les réunions. Plutôt que de s’appuyer sur une webcam, la fonction d’appel de groupe permet aux utilisateurs de continuer à utiliser leur ordinateur et de mener des réunions depuis le Nest Hub Max. Cette fonctionnalité n’est pas encore complètement mise en œuvre avec Google Meet ; Google indique que la version bêta est en cours de déploiement pour les comptes G Suite.

Le principal avantage des appels de groupe avec Google Meet est que vous pourrez vous connecter avec jusqu’à 100 personnes pour tout, des cours de fitness aux salles de classe virtuelles. En effet, cette fonctionnalité pourrait également être utilisée à des fins éducatives ; par exemple, les enseignants pourraient l’utiliser pour donner des cours à distance. Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de dire « Hey Google, commence une réunion ». Vous pouvez également dire « Hey Google rejoint une réunion ». Si vous avez un autre appel en attente sur votre agenda Google, vous pouvez dire « Hey Google, rejoints ma prochaine réunion » pour être automatiquement connecté à l’appel.

Enfin, les Smart Display et les enceintes connectées bénéficient également d’une nouvelle fonction de « numérotation rapide » appelée « contacts du foyer » qui permet d’identifier les contacts préférés pour un accès plus facile. Une fois configurée, cette fonction permettra à toute personne ayant accès au Smart Display d’appeler ces contacts par la voix ou en tapant son nom sur l’écran de l’appareil.

Une réponse au confinement

En plus du Nest Hub Max, les appels de groupe Duo seront également disponibles sur d’autres Smart Display alimentés avec Google Assistant comme le LG XBOOM Smart Display, le JBL Link View, et les écrans de 8 et 10 pouces de Lenovo. Cependant, l’appel de groupe Google Meet sera lancé exclusivement en premier lieu sur le Nest Hub Max. Quoi qu’il en soit, vous pouvez utiliser le puissant Smart Display de Google pour vos collaborations en temps réel.

Il est clair que Google a donné la priorité au déploiement de ces fonctionnalités en fonction du nombre d’appels vidéo utilisés pendant la pandémie liée au COVID-19 et des mesures de confinement et de distance sociale qui y sont liées. Ces fonctionnalités devraient faciliter l’utilisation des services d’appel vidéo de Google si vous disposez d’un Smart Display à votre domicile. Mais, tout comme Facebook Portal et le Echo Show d’Amazon, ils sont limités aux services de Google et si vous utilisez Zoom ou l’une des nombreuses autres options d’appel vidéo disponibles actuellement, ils ne vous seront pas d’une grande utilité.