Est-ce la future Galaxy Watch 3 de Samsung ?

Le Samsung Galaxy Watch 3 a encore été présenté en avant-première dans une nouvelle fuite. Partagé par Evan Blass (via XDA Developers), le rendu offre un regard clair sur la prochaine smartwatch du géant sud-coréen, et s’inscrit dans la lignée des précédentes rumeurs qui suggéraient un extérieur familier.

La Galaxy Watch 3 semble largement ressembler à sa prédécesseure et affine le design général — en empruntant peut-être quelques éléments de la gamme Watch Active de Samsung, plus élégante et plus moderne. Le modèle présenté sur l’image semble également arborer la bague tournante physique caractéristique de Samsung, qui permet de naviguer dans l’interface sans se soucier de l’écran tactile et de l’habituel jeu de trois boutons que l’on trouve sur les actuelles montres Galaxy Watch.

En outre, le dessous de la montre confirme quelques autres détails qui ont fait surface ces dernières semaines. Elle est livrée dans un boîtier en acier inoxydable de 45 mm et est équipée d’un verre Gorilla DX pour la protection de l’écran. Cependant, il est possible qu’il y ait une autre variante plus petite.

La Galaxy Watch 3 a également une résistance à une profondeur de 50 m pour la résistance à l’eau et, en plus de cela, elle est certifiée MIL-STD-810G, ce qui signifie qu’elle a passé avec succès les tests de durabilité des normes militaires. Un GPS intégré est également disponible pour un suivi plus précis de vos itinéraires pour des activités telles que la course à pied ou les sorties vélo.

Il est également à noter que Samsung produira cette montre dans sa nouvelle usine au Vietnam où elle a progressivement commencé à transférer une partie de sa fabrication.

Une interface connue

Comme auparavant, la Galaxy Watch 3 fonctionnera sur le système d’exploitation Tizen de Samsung. Des fuites antérieures ont mis en lumière quelques autres caractéristiques de la montre. On dit qu’elle sera disponible en deux tailles avec des écrans OLED de 1,2 et 1,4 pouce. Sous le capot, il y aurait 1 Go de RAM, une batterie de 247 mAh/340mAh et un support optionnel pour la connectivité 4G LTE. De plus, la Galaxy Watch 3 devrait se vanter d’une caractéristique d’ECG et un contrôle de la pression sanguine grâce au capteur intégré. D’après ces premiers rapports, la Galaxy Watch 3 sera probablement plus une mise à jour itérative qu’une mise à jour majeure.

Bien que Samsung n’ait pas encore donné de nouvelles à ce sujet, la Galaxy Watch 3 pourrait arriver officiellement en août de cette année, en même temps que le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2, à l’occasion de l’événement annuel Unpacked de la société.