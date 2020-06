EA Play 2020 : Apex Legends à l’affiche cet automne sur la Nintendo Switch avec le crossplay

Malgré la façon dont l’Internet nous a connectés et rapprochés, les jeux sont toujours à peu près comme des jardins clos séparés selon les limites de la plateforme. Même les jeux qui sont réellement disponibles sur plusieurs plateformes ne vous permettent de jouer qu’avec d’autres personnes sur la même plateforme. Cependant, les joueurs souhaitent de plus en plus pouvoir jouer avec leurs amis sur d’autres plateformes. Lors de son événement EA Play 2020, Electronic Arts promet d’offrir aux joueurs de Apex Legends cette possibilité et bien d’autres encore cet automne, en étendant la portée du jeu de Battle Royale à un plus grand nombre de plateformes.

En effet, Apex Legends arrive enfin sur la Nintendo Switch et Steam cet automne (de septembre à novembre), avec un cross-play complet activé avec d’autres plateformes (PC, PlayStation 4, Xbox One et Origin). C’est un grand pas en avant pour Respawn Entertainment et Electronic Arts, car EA passe enfin à la Switch de manière significative. EA a fait cette annonce hier soir lors de l’événement EA Play 2020.

Certains gamers éprouvent des sensations fortes en jouant avec ou contre d’autres, mais même la plus grande base de joueurs sur une console ne représente naturellement qu’une fraction de l’ensemble de la population des joueurs. Ce qui était autrefois considéré comme une hérésie, le cross-play, est devenu un mot à la mode de nos jours, car les joueurs essaient de supprimer les barrières des plateformes qui ont parfois peu de sens à l’ère d’Internet.

À partir de l’automne, les joueurs de Apex Legends pourront donc se lancer et faire des ravages sur les cartes avec d’autres joueurs, quel que soit l’appareil sur lequel ils jouent. Apex Legends est l’un des plus grands jeux d’EA, et le studio Respawn Entertainment de la société investit beaucoup dans la franchise pour s’assurer qu’il reste populaire en tant que jeu de tir Battle Royale Free-to-Play.

Pour ceux qui l’ignorent, Apex Legends est un titre de science-fiction qui se déroule dans l’univers de Titanfall, mais son côté comique et son excellent gameplay de combat en ont fait un succès instantané lors de sa sortie en février 2019. Ce dernier a atteint plus de 50 millions de téléchargements dès le premier mois. EA a récemment déclaré que le jeu avait été téléchargé plus de 70 millions de fois.

Prochain événement le 23 juin

Mais, il doit faire face à une sérieuse concurrence avec les jeux de Battle Royale existants ainsi qu’avec le must Call of Duty : Warzone d’Activision, un jeu de Battle Royale pour Call of Duty : Modern Warfare.

Apex Legends est en plein milieu de la saison 5 et a ajouté un nouveau personnage appelé Loba. Le futur événement « Trésors Perdus » aura lieu le 23 juin sur toutes les plateformes, et est principalement centré sur Crypto, le héros de la saison 3. Il mettra en exergue des balises de réapparition mobiles, vous permettant de placer votre balise n’importe où et de ramener vos amis qui ont été éliminés. Toutes les autres balises familières sur la carte du King’s Canyon disparaîtront.