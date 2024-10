Switch 2 sans Pokémon en 2025 ? La Gen 10 se fait attendre

Les rumeurs vont bon train sur les jeux qui accompagneront la sortie de la Nintendo Switch 2, mais une franchise phare semble manquer à l’appel : Pokémon. Selon une source fiable, Nintendo et The Pokémon Company ne seraient pas prêts à sortir un nouveau jeu Pokémon en 2025, et plus particulièrement un épisode principal qui succéderait à Écarlate et Violet.

Après neuf générations de Pokémon, la dixième génération, qui promet des expériences inédites, se fait attendre. Riddler Khu a semé le trouble sur X en affirmant qu’aucun jeu Pokémon ne sortirait l’année prochaine. Cette annonce est d’autant plus décevante que la sortie de la Switch 2 est prévue pour 2025.

Selon ComicBook Gaming, le jeu Pokémon Gen 10 ne serait pas prêt avant fin 2026, juste à temps pour les fêtes de fin d’année. Auparavant, Game Freak, Nintendo et The Pokémon Company suivaient un cycle de sortie de trois ans pour les nouveaux jeux Pokémon sur la Switch, avec des sorties en 2019 et 2022.

Les fans de Pokémon pourront toutefois se consoler avec la sortie de Pokémon Legends : Arceus-A, confirmée par Nintendo pour 2025.

Malgré la crédibilité de la source, il convient de prendre cette information avec prudence, Nintendo et The Pokémon Company n’ayant pas encore confirmé officiellement la date de sortie du prochain jeu Pokémon.

L’avenir de la franchise Pokémon

La franchise Pokémon compte actuellement 13 jeux disponibles sur la Nintendo Switch, développés par Game Freak et The Pokémon Company. Pokémon Écarlate et Violet, le dernier opus en date, propose un gameplay en 3D dans un monde ouvert.

L’avenir de la franchise Pokémon semble assuré, Takato Utsunomiya, directeur de l’exploitation de The Pokémon Company, ayant déclaré que la franchise pourrait continuer pendant « des centaines d’années ».

Cependant, les derniers jeux Pokémon ont suscité des réactions mitigées, notamment les générations les plus récentes, qui s’éloignent des épisodes originaux. Les fans devront donc patienter jusqu’en 2026 pour découvrir la prochaine génération de Pokémon sur la Switch 2.