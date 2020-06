Cette extension Chrome permet de créer un lien direct vers un texte spécifique sur une page

Google a lancé une nouvelle extension Chrome qui vous permet de créer un lien vers un bloc de texte spécifique à l’intérieur d’une page Web. De la même manière que vous créez des liens YouTube vers un temps précis d’une vidéo, ces adresses Web personnalisées permettent de passer directement à la section que vous avez sélectionnée et de la mettre en évidence dès que la page Web s’affiche.

Appelé simplement « Link to Text Fragment », cette extension est disponible gratuitement sur le Chrome Web Store. Pour l’utiliser, assurez-vous d’abord que vous disposez de la dernière version de Google Chrome ou de Microsoft Edge.

Ensuite, une fois que vous avez installé l’extension sur votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un morceau de texte d’une page Web et sélectionnez l’option « Copy Link to Selected Text ». Vous pouvez alors coller le lien à l’endroit où vous souhaitez le partager.

Link to Text Fragment est basée sur une nouvelle technologie que Google a récemment mise en place pour son navigateur Chrome, appelée Text Fragments. C’est le même module que Google utilise maintenant pour mettre en évidence l’extrait qui apparaît en haut d’une recherche sur le Web lorsque vous cliquez sur la source liée.

Alors qu’il était déjà possible de composer ces liens fragmentés en ajoutant le texte en question à la fin d’une URL normale, Link to Text Fragment vous épargne un travail manuel et vous permet de les générer en un clic.

Cette capacité est limitée à Google Chrome et à Microsoft Edge basé sur Chromium.

Limitée à Chrome et Edge

Par conséquent, les adresses produites par Link to Text Fragment ne fonctionneront pas sur d’autres navigateurs comme Firefox ou Safari. Dans un article technique sur son blog, Google affirme qu’au 17 juin, « Safari et Firefox n’ont pas signalé publiquement leur intention de mettre en œuvre cette fonctionnalité ». Sur les navigateurs incompatibles, le lien ouvrira la page Web comme il le ferait normalement.

Link to Text Fragment est une extension pratique qui peut s’avérer particulièrement utile lorsque vous souhaitez guider quelqu’un vers une section à l’intérieur d’une longue page Web. Cependant, en raison de la technologie naissante sur laquelle elle est basée, elle est loin d’être parfaite. En effet, à ce jour le texte sélectionné doit être assez long pour fonctionner.

L’extension Link to Text Fragment est maintenant disponible dans le Chrome Web Store.