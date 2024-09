Nintendo Switch 2 : premières images et spécifications fuitées, le rêve devient réalité ?

L’existence d’une Nintendo Switch de nouvelle génération a fait couler beaucoup d’encre. Une série d’images divulguées, corroborées par Video Games Chronicle, semble nous offrir un premier aperçu de la prochaine console de Nintendo. Cette plateforme, familièrement appelée Nintendo Switch 2, fait l’objet de rumeurs depuis longtemps et devrait être officiellement dévoilée avant la fin de l’exercice fiscal en cours.

La Nintendo Switch 2 semble être en pleine production, et des images ainsi que des spécifications de ce qui semble être un prototype d’usine sont apparues sur un site Web chinois.

Les photos divulguées montrent un matériel assez analogue à la Nintendo Switch originale. Les principales différences sont un écran plus grand, des Joy-Cons magnétiques avec de grands boutons SL/SR, et des ports USB-C en haut et en bas de la console.

Une fuite plus détaillée des spécifications suggère également que la console disposera de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, deux améliorations notables par rapport à l’original. VGC affirme avoir une source qui confirme que cette fuite correspond à ce que Nintendo a dit à ses partenaires de développement d’attendre de la console. VGC a également entendu dire que la console pourrait utiliser un écran LCD plutôt qu’un écran OLED pour maintenir son prix bas, mais cela n’a pas été confirmé par cette fuite ni par Nintendo.

Il semble également que les manettes de type Joy-Con ne se glisseront pas dans la console par le haut, mais qu’elles seront plutôt insérées par le côté et potentiellement maintenues en place par une sorte de loquet physique ou d’aimants. Les manettes elles-mêmes sont relativement analogues aux actuels Joy-Con, avec toutefois quelques changements au niveau de la gâchette. Le petit bouton de déclenchement des Joy-Con a été entièrement remplacé par une entrée beaucoup plus grande, analogue à une gâchette. On ne sait pas s’il s’agit d’une sorte de gâchette supplémentaire remappable, comme on en trouve sur la plupart des meilleures manettes Nintendo Switch, ou simplement d’une façon repensée de détacher les manettes.

L’attente continue

Bien que ces images et ces informations semblent plausibles, il est important de rester prudent tant que Nintendo n’a rien révélé officiellement. Certaines personnes spéculent déjà que les rendus CAO de la console, en particulier, sont faux.

En attendant une annonce officielle de Nintendo, les fans de la Switch peuvent continuer à rêver de ce que la prochaine génération de console leur réserve. Avec de potentielles améliorations en termes de performances, de stockage et de fonctionnalités, la Nintendo Switch 2 pourrait bien marquer une nouvelle étape dans l’histoire des consoles portables.