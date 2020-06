Les prix de la PlayStation 5 montrent que la Xbox Series X aura un avantage

La PlayStation 5 de Sony (PS5, si vous préférez) s’est retrouvée sur Amazon France. Il semblerait que la PS5 de Sony y soit répertoriée comme un produit de précommercialisation dont la date de sortie est le 20 novembre 2020 et dont les prix sont d’environ 400 et 500 euros. Bien sûr, nous ne connaissons pas encore avec certitude le prix de la future gamme de PlayStation 5, si cette fuite sur Amazon France s’avère exacte, Sony pourrait devoir procéder à quelques ajustements pour attirer les joueurs.

La situation actuelle de Microsoft semble être qu’elle va positionner la Xbox Series X comme une « console à perte », avec des prix qui dépendent fortement des futurs achats de jeux et des frais d’abonnement collectés auprès des joueurs qui ont acheté dans leur écosystème.

Nous n’avons pas constaté de fuites à ce niveau pour la Xbox Series X, sa grande concurrente attendue à la fin de l’année, mais le prix des deux dernières générations de consoles Xbox One était d’environ 500 euros au lancement. C’était le prix de base de la Xbox One originale, et le prix de base de la Xbox One X.

Il y a de fortes chances que le lancement de la Xbox Series X soit suivi d’une version sans lecteur de disque pour un prix nettement inférieur. En effet, comme pour la Xbox One S, il y aura certainement une version « Digital Edition » moins chère de la Xbox Series X. En outre, elle sera certainement lancée en novembre également.

PlayStation 5 Price : 499 € ? Digital Edition : 399 € ? Not bad 👌 pic.twitter.com/JMA3Mj39U5 —Ben Geskin (@BenGeskin) June 16, 2020

La fuite des prix de la PlayStation 5, par Ben Geskin, est apparue sur Amazon France, comme indiqué ci-dessus. Cette semaine, nous avons également vu la dernière version de la PlayStation 4 de Sony apparaître dans certains Lidl pour environ 95 euros, une réduction assez folle pour une console généralement vendue aux alentours des 300 euros. L’enseigne a annoncé que la promotion allait être reportée à une date non communiquée et qu’elle retirait de tous les jeux du rayon pour éviter tout nouveau débordement.

Un match Sony vs Microsoft

Maintenant, si la PlayStation 5 de Sony peut lancer une édition numérique pour 400 euros, et que la version standard qui devrait sans surprise être baptisée comme la PlayStation 5 Pro serait vendue au prix de 500 euros, Microsoft pourrait avoir un réel avantage. En même temps, à l’occasion des fêtes de fin d’année, Microsoft pourrait organiser un événement au cours duquel la Xbox One X, sa console phare à ce jour, serait vendue au prix de 350 euros — permettant ainsi de vendre les stocks !

Quoi qu’il en soit, il est pratiquement confirmé que la Xbox Series X et la PlayStation 5 seront toutes deux lancées en octobre et/ou novembre 2020, juste à temps pour la folie des fêtes de fin d’année. Croisez les doigts pour une guerre des prix aussi importante que possible.