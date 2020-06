L’iMac 2020 pourrait prendre en charge la reconnaissance faciale Face ID

Après avoir mis à jour les gammes MacBook Air et Pro plus tôt cette année, Apple devrait bientôt sortir son premier MacBook basé sur une architecture ARM, ainsi que de nouveaux modèles d’iMac. Selon certaines rumeurs, le premier ordinateur portable ARM pourrait être dévoilé la semaine prochaine lors de la WWDC, qui se déroule uniquement en ligne. Le nouvel iMac sera censé présenter un tout nouveau design inspiré des appareils iPad Pro et Magic Keyboard qui ont été lancés plus tôt cette année. Mais Apple pourrait aller plus loin.

Apple pourrait introduire la populaire fonction de reconnaissance faciale Face ID dans son iMac attendu cette année. C’est ce qu’affirme l’utilisateur de Twitter, @blue_kanikama, qui prétend avoir découvert des indices dans macOS qui suggèrent que l’iMac de la prochaine génération pourrait être doté de cette nouvelle fonctionnalité. En fait, on pourrait même le trouver sur les appareils tvOS à l’avenir, comme on peut le voir sur le tweet ci-dessous.

Notez que l’informateur indique qu’il ne peut pas confirmer si la nouvelle fonctionnalité est une affaire conclue. En tout cas, il serait préférable pour l’instant de prendre cette information avec des pincettes. Espérons que la nouvelle sera confirmée par d’autres sources dans un proche avenir. Quoi qu’il en soit, le même utilisateur a également publié quelques « concepts » du futur iMac. Cependant, on ne sait pas exactement sur quoi ils sont basés.

Il convient de noter ici que certains ordinateurs portables sous Windows 10 disposent déjà de la reconnaissance faciale. Toutefois, cela fera du prochain iMac le premier appareil macOS doté de cette nouvelle fonctionnalité. La reconnaissance faciale a été introduite pour la première fois avec l’iPhone X en 2017, mais a depuis été incorporée dans l’iPad Pro. Cependant, nous ne l’avons pas vu sur aucun MacBook ou iMac jusqu’à présent.

De réelles évolutions cette année ?

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler de la technologie de reconnaissance faciale d’Apple pour les MacBook et les iMac. Une demande de brevet déposée par Apple auprès de l’Office américain des brevets et des marques au début de l’année suggérait que la société pourrait inclure cette année le système Face ID dans ses ordinateurs portables et ses ordinateurs de bureau.

Apple devrait rafraîchir ses gammes MacBook et iMac cette année avec des appareils équipés de ses propres processeurs ARM personnalisés. Il n’est pas clair si les prochains modèles iMac et iMac Pro seront lancés la semaine prochaine ou plus tard cette année.