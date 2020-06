Google Duo lance les appels vidéo à 32 personnes pour les utilisateurs Web et arrive en PWA

Alors que Meet a récemment fait l’objet d’une grande attention dans le secteur de la vidéoconférence, Duo est toujours là pour des conversations plus personnelles. Après avoir annoncé une série de nouvelles fonctionnalités le mois dernier, Google Duo propose désormais une prise en charge des appels de groupe pouvant compter jusqu’à 32 participants sur le Web.

Toutes les semaines ou toutes les deux semaines, Google publie une mise à jour importante de son service de chat Duo. Mais Google Duo est notoirement limité sur la version de bureau. Du moins, elle était limitée jusqu’à aujourd’hui. Le site Web de Google Duo permet désormais d’organiser des chats de groupe de 32 personnes et dispose d’une Progressive Web App (PWA) dédiée.

Ces dernières années, les appels de groupe ont été limités à Android et iOS. En arrivant sur le Web, la taille des groupes passe de 12 à 32 participants. En mars dernier, la limite était initialement de 8 participants, mais Google l’a relevée pour répondre aux demandes de vidéoconférence liées à la pandémie du COVID-19.

Pour l’instant, le support Web de Google Duo n’est disponible que pour les utilisateurs de Chrome. Il vous suffit de vous connecter à votre compte Google depuis le site Web de Google Duo, de lancer une discussion de groupe et d’inviter vos amis à l’aide d’un lien d’invitation ou de votre liste de contacts.

Les versions mobiles et Web de Duo sont compatibles, de sorte que vos amis n’ont aucune excuse pour ne pas se joindre à votre appel.

Si vous souhaitez ajouter la PWA Google Duo à votre ordinateur de bureau, ouvrez Google Duo dans Chrome et cliquez sur le bouton « Installer » dans votre barre d’adresse. Une icône Google Duo apparaîtra sur le dock ou le bureau de votre ordinateur, et vous devriez recevoir des notifications sur le bureau pour les appels entrants de Duo (vous pouvez désactiver les notifications si vous le souhaitez).

1/ Today one of our most requested features for Duo, group calling on the web with up to 32 people, is starting to roll out on the latest version of Chrome. pic.twitter.com/hjnL96iVcz

—Sanaz (@sanazahari) June 16, 2020