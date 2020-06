Le OnePlus Z (OnePlus Nord) pourrait être équipé de 4 caméras à l’arrière

La rumeur veut que OnePlus revienne aux smartphones Android plus abordables dans un futur proche. Et, la dernière rumeur laisse entendre que le futur smartphone de milieu de gamme de OnePlus, le OnePlus Nord ou le OnePlus Z comme on le nommait jusqu’ici, pourrait être équipé d’une configuration de caméra arrière à quadruple capteur photo. C’est ce qu’a déclaré l’informateur Max J, qui a utilisé Twitter pour partager une image faisant allusion à la fuite.

L’image en question a un total de quatre objectifs accompagnés du mot « Soooon ». Malheureusement, il ne précise pas les caractéristiques exactes de ces capteurs. Le message n’est pas particulièrement clair, et c’est un peu un tweet quelque peu chiffré. Le N à la fin du mot « soon » est en majuscule, ce qui laisse entendre que Max J dispose d’informations ; le OnePlus Z sera éventuellement lancé comme le OnePlus Nord.

Selon les rumeurs et les spéculations, le OnePlus Nord/OnePlus Z devrait être équipé du processeur Snapdragon 765 de Qualcomm. L’appareil prendra en charge la 5G. Une étude sommaire suggère également qu’il pourrait être équipé d’un écran Super AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et d’une triple caméra à l’arrière composée de capteurs de 64 + 16 + 2 mégapixels.

Bien que la source de cet article, Max J, affirme que les spécifications de l’enquête sont incorrectes, il y a eu précédemment des rumeurs sur une configuration à triple caméra — 48 + 16 + 2 mégapixels. Si le smartphone est équipé d’une configuration à 4 caméras, le quatrième capteur sera probablement un capteur photo macro de 2 mégapixels que certains trouveront peu utile dans l’utilisation quotidienne dudit smartphone.

Si cette information est exacte, cela signifie qu’il aura un capteur supplémentaire par rapport au OnePlus 8 qui fait partie de la gamme phare de la société, qui vient avec une configuration à triple capteur photo, le OnePlus 8 Pro étant le seul smartphone de la société à disposer de quatre capteurs.

Un lancement le 10 juillet ?

Il est évident qu’on ne s’attendait pas à trouver des caractéristiques aussi sophistiquées sur la caméra arrière du OnePlus Z, et c’est peut-être ainsi que l’entreprise cherche à attirer les fans. En attendant, les premiers écouteurs véritablement sans fil de la société connus comme les OnePlus Buds devraient être lancés en même temps que le OnePlus Nord/OnePlus Z. La date de lancement prévue de cet appareil est actuellement le 10 juillet.

Dans une interview accordée à Fast Company en mai dernier, Pete Lau, PDG de OnePlus, a laissé entendre que la prochaine offre de milieu de gamme OnePlus sera d’abord lancée en Inde, puis dans d’autres régions.