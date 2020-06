EA dévoile Star Wars : Squadrons avec une date de lancement le 2 octobre

Après que Microsoft a divulgué vendredi dernier sur son site officiel Xbox la sortie d’un nouveau jeu Star Wars, l’éditeur Electronic Arts a donné des détails sur ce que l’on peut attendre de ce dernier ce lundi.

Le nouveau titre, appelé Star Wars : Squadrons, est un jeu de combat aérien à la première personne, qui permettra aux joueurs de se battre depuis les cockpits des célèbres chasseurs stellaires représentant à la fois la Nouvelle République et l’Empire Galactique, a déclaré EA dans un communiqué lundi. Motive Studios, qui a travaillé sur Star Wars : Battlefront II, a développé Star Wars: Squadrons.

EA a déclaré qu’il sera lancé le 2 octobre pour la Xbox One, la PlayStation 4 et PC. Il sera également compatible avec la réalité virtuelle sur la PlayStation 4 et le PC, bien qu’EA n’ait pas indiqué si le jeu sera disponible sur les prochaines consoles PlayStation 5 ou Xbox Series X. Cependant, le jeu sera compatible avec le crossplay, ce qui permettra aux joueurs de jouer avec des personnes d’autres consoles.

EA a indiqué dans un communiqué que le jeu présentera une campagne solo « se déroulant pendant les derniers jours de l’Empire Galactique et l’essor de la Nouvelle République après les événements de Star Wars : Le retour du Jedi ».

Plus précisément, EA a déclaré que la campagne reprendra après la bataille d’Endor et l’Alliance rebelle qui a fait tomber l’Étoile de la mort II. Les joueurs devront s’habiller comme un pilote de l’escadron d’avant-garde de la Nouvelle République et un autre de l’escadron Titan de l’Empire Galactique. EA a également promis « quelques visages familiers de la galaxie Star Wars ».

Mode solo et multijoueurs

En ce qui concerne le mode multijoueurs, EA promet un mode de combats « dogfight », l’équivalent d’un « Team Deathmatch » où les joueurs s’affronteront dans différentes régions de la galaxie. Le jeu proposera également un mode de combat en flotte où des équipes de joueurs devront se coordonner pour abattre un « vaisseau amiral » adverse.

Les joueurs pourront également acquérir de meilleures armes, des coques de chasseurs et d’autres personnalisations qui « se gagnent uniquement par le jeu ». Cela pourrait satisfaire les joueurs de Battlefront II qui étaient scandalisés par la façon dont EA gérait les systèmes de progression et par son désir initial de faire des microtransactions un élément central de l’expérience de jeu.

Star Wars: Squadrons est disponible dès maintenant en précommande et coûtera 40 euros lorsqu’il sera disponible dans les magasins plus tard dans l’année.