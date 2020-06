WhatsApp vous permettra bientôt d’envoyer de l’argent avec Facebook Pay

WhatsApp pourrait bientôt être une plateforme pour envoyer de l’argent ainsi que des messages. Lundi, WhatsApp a commencé à déployer les paiements au Brésil, le premier pays dans ce qui devrait être un déploiement plus large de la fonction.

Les paiements de WhatsApp fonctionnent grâce à Facebook Pay, la plateforme existante de l’entreprise pour envoyer de l’argent en ligne. Facebook Pay permet aux utilisateurs des applications de la marque de sauvegarder les informations de leur carte de crédit ou de débit, en chiffrant les informations à utiliser pour les transactions in-app, comme l’envoi d’argent à un ami ou un don à une organisation à but non lucratif.

Facebook Pay est déjà en ligne sur Facebook et Messenger aux États-Unis, mais le déploiement au Brésil est la première fois que la fonctionnalité se propage à la plateforme de messagerie chiffrée WhatsApp. Les utilisateurs peuvent envoyer des paiements, ainsi que demander un paiement. En plus d’envoyer de l’argent à des amis dans WhatsApp, la fonctionnalité permet également aux petites entreprises de réaliser des ventes dans l’application.

« Aujourd’hui, nous commençons à lancer des paiements pour les personnes qui utilisent WhatsApp au Brésil », a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook, dans une publication sur Facebook lundi matin. « Nous rendons l’envoi et la réception d’argent aussi facile que le partage de photos ».

Zuckerberg affirme que le Brésil est le premier à recevoir cette fonctionnalité, mais qu’il y en a « d’autres à venir bientôt ». L’entreprise a travaillé avec des banques au Brésil pour mettre en place cette fonctionnalité.

Un processus simplifié

Facebook Pay a fait ses débuts l’année dernière dans la controverse sur Balance, la cryptomonnaie proposée par le réseau social, et permet déjà aux utilisateurs d’envoyer de l’argent dans Messenger et Facebook. À l’époque, Facebook a déclaré que la fonctionnalité serait finalement étendue à WhatsApp et Instagram.

Avec l’attention perpétuelle de Facebook sur la protection de la vie privée, les utilisateurs peuvent hésiter à confier leurs informations bancaires au réseau. La société affirme que Facebook Pay chiffre les numéros de compte et effectue régulièrement des contrôles antifraude. Les utilisateurs peuvent également définir un code PIN ou, sur les appareils compatibles, utiliser la reconnaissance tactile ou faciale, qui n’est pas stockée sur Facebook elle-même. Facebook Pay envoie également aux utilisateurs des notifications concernant l’activité de leur compte.

Les utilisateurs peuvent configurer Facebook Pay dans les paramètres de Facebook et de Messenger. La société n’a pas encore annoncé quand les paiements WhatsApp seront lancés au-delà du lancement initial au Brésil.