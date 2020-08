Samsung brevete le design d’un smartphone qui se plie à 2 endroits

Samsung est l’une des principales marques de smartphones lorsqu’il s’agit de smartphones pliables. Le géant sud-coréen a déjà lancé deux smartphones pliables et se prépare à lancer le troisième. Un nouveau brevet pour les smartphones pliables de Samsung a fait son apparition sur la toile. Et, il semble très innovant.

Samsung a apparemment breveté une conception innovante pour un smartphone qui se plie en deux points, et dans deux directions différentes. Le brevet a été accordé à Samsung Display par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) le mois dernier, a été repéré par le blog technologique néerlandais LetsGoDigital. L’entreprise a déposé une demande de brevet de conception en avril 2018 et celle-ci a été publiée le 26 mai de cette année.

Les images accompagnant le certificat de brevet nous donnent une idée de ce à quoi l’appareil pourrait ressembler. Alors qu’une partie de l’appareil peut être repliée vers l’avant comme un smartphone à clapet, la seconde partie sera repliée vers l’arrière. Cependant, contrairement au Galaxy Fold ou au Mate X, l’appareil ne se transformera pas en tablette lorsqu’il sera entièrement déplié. Il restera plutôt un smartphone, ne serait-ce qu’un smartphone assez allongé.

Il est intéressant de noter que, comme le montrent les images, l’appareil ne sera pas forcément plié complètement à plat. Les croquis ne semblent pas non plus montrer de boutons, de connecteurs ou de caméras. Bien sûr, c’est peut-être parce que le demandeur du brevet était Samsung Display et non Samsung Electronics.

Il n’y a pas d’autres informations sur le brevet ou sur un quelconque appareil basé sur celui-ci pour le moment, mais nous espérons obtenir bientôt davantage de détails.

Des smartphones innovants ?

Les smartphones pliables devraient devenir de plus en plus populaires dans les années à venir. Si Samsung et Huawei ont été les pionniers de cette technologie, d’autres se joignent désormais à la course. Alors que Lenovo a dévoilé le Moto RAZR (2019) à la fin de l’année dernière, Xiaomi aurait maintenant breveté un smartphone pliable avec sa propre conception en tête.

Toutefois, on ne sait pas combien de temps il faudra aux autres entreprises pour rattraper leur retard sur le(s) nouveau(x) facteur(s) de forme. Nous nous attendons à voir dans un proche avenir des smartphones pliables qui peuvent être pliés deux fois et offrent une bien meilleure expérience à l’utilisateur que celle présentée dans cette demande de brevet.