Le patron de Xbox, Phil Spencer, pense qu’il y a un monde au-delà des consoles

Les jeux sont de plus en plus agnostiques et dépendent de plus en plus de l’internet. Avec de grands noms comme Google, Microsoft et Sony qui développent tous des services de streaming de jeux et l’attrait toujours croissant des smartphones comme appareils de jeu, on peut légitimement se demander où les consoles et les médias physiques se situent dans l’avenir des jeux.

Il est évident que la prochaine génération aura toujours des consoles, car la Xbox Series X et la PlayStation 5 ont déjà été révélées et sont, de l’avis général, toujours en voie de lancement pour les fêtes de fin d’année 2020. Mais avec l’accent mis sur le streaming en live et les médias numériques, les consoles traditionnelles appartiendront-elles au passé dans un proche avenir ? Le patron de la Xbox, Phil Spencer, semble penser que oui.

Dans une nouvelle interview accordée à Wired sur l’approche multidimensionnelle de Microsoft en matière de jeux de la prochaine génération — une approche qui englobe les PC, le matériel de la génération actuelle, le streaming de jeux et la Xbox Series — Spencer a déclaré qu’il pense que Microsoft va fabriquer davantage de consoles à l’avenir, et que l’accent ne sera peut-être pas mis sur les jeux sur un téléviseur aussi rapidement que certains le pensent.

« J’aime regarder la télévision. J’aime jouer à des jeux à la télévision. C’est là que je joue la plupart du temps », a déclaré Spencer à la fin de l’interview. « Je pense qu’il y aura — pendant longtemps — un monde où les gens voudront jouer sur la télévision, et nous nous y engageons et nous offrirons de superbes expériences sur console. Je ne pense pas que la Xbox Series X soit notre dernière console. Je pense que nous en ferons d’autres pour que cette expérience télévisuelle fonctionne et soit agréable ».

Ainsi, malgré un paysage de jeux de plus en plus numérique, Spencer pense qu’il pourrait encore y avoir des consoles de Microsoft venant après la Xbox Series X. Que cela signifie que nous verrons d’autres consoles dans la famille X Series (à la Xbox One X par rapport à la Xbox One standard) ou une toute nouvelle génération de matériel dans les années à venir est dans l’air du temps, mais il ne semble pas que Microsoft envisage de se détourner des consoles de sitôt.

Néanmoins, la vision du patron de la division Xbox va au-delà des consoles.

Xbox, le Netflix pour les jeux ?

En effet, il a également déclaré qu’il souhaitait que le jeu évolue vers un environnement plus agnostique aux plateformes. Il a utilisé Netflix comme exemple, en mentionnant que peu importe que vous regardiez sur une télévision ou un téléphone portable, le contenu est le même.

Spencer a étayé davantage, en mentionnant que Microsoft vise à faire de la Xbox une marque qui donne aux gens la liberté de jouer « là où vous voulez jouer ». Pour certaines personnes, jouer sur une console sera la meilleure et la plus fiable façon de jouer aux jeux pendant longtemps. Pour ceux qui ne veulent pas investir dans une console, Microsoft propose également ses jeux sur PC, dont Halo Infinite dans le courant de cette année. En outre, les jeux Xbox seront jouables sur votre smartphone grâce à la plateforme de streaming xCloud.