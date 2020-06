Xiaomi détaille les nouveautés du Mi Band 5 : écran plus grand, charge magnétique, et plus

Xiaomi doit dévoiler le Mi Band 5 en Chine le 11 juin. C’est dans un jour et c’est prévu le même jour que l’annonce du Mi Notebook en Inde. La société nous a donné un aperçu du design de son bracelet connecté de nouvelle génération plus tôt dans la semaine. Et aujourd’hui, elle a partagé une pléthore de teasers sur Weibo en parlant des améliorations que le Mi Band 5 va apporter.

Tout d’abord, le géant chinois nous donne un aperçu encore plus précis du design du Mi Band 5. Les rendus nous convainquent également qu’il s’agira d’une amélioration du Mi Band 4 plutôt que d’une refonte totale. L’affiche de gauche détaille 7 caractéristiques améliorées du Mi Band 5, dont un écran plus grand, une charge magnétique, 11 modes sport et bien d’autres encore.

Comme le teaser à droite, le Mi Band 5 arrivera avec un écran tactile couleur 20 % plus grand que son prédécesseur. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à voir un écran AMOLED de 1,15 pouce — plus grand que l’écran de 0,95 pouce incrusté dans le Mi Band 4. Il est difficile de deviner si la taille du châssis en forme de pilule a augmenté pour s’adapter à l’écran plus grand – en se basant uniquement sur le rendu.

L’une des plus grandes améliorations devra être le mécanisme de charge. Tout le monde sait que Xiaomi est restée butée avec son chargeur nécessitant de le retirer du bracelet. Elle adoptera enfin un chargeur magnétique avec le Mi Band 5, comme le montre le rendu ci-dessous. Vous n’aurez plus besoin d’enlever le bracelet et vous pourrez simplement enclencher le chargeur lorsque la batterie du bracelet est faible.

De plus, le teaser de gauche révèle que le Mi Band 5 apportera un bon nombre de capteurs améliorés pour une meilleure surveillance. Xiaomi prévoit de renforcer les fonctions de suivi de la santé. Il comprendra désormais un capteur SpO2 pour suivre les niveaux d’oxygène dans le sang, ainsi qu’un cardiofréquencemètre. Toutes ces données seront également utilisées pour la surveillance du sommeil et du stress.

Suivi poussé de votre activité

Xiaomi a également confirmé que le Mi Band 5 comprendra des éléments relatifs à la santé des femmes et un total de 11 modes de sport — contre 5 actuellement sur son prédécesseur. En outre, la variante standard sera désormais prise en charge par le NFC. Xiaomi ne lancera pas une variante en édition spéciale avec lesdites fonctionnalités — comme elle l’a fait par le passé. Le Mi Band 5 comprendra également un bouton d’obturation de l’appareil photo pour vous permettre de prendre des photos à distance.

Nous connaissons les améliorations de base que le Mi Band 5 apportera. Son prix sera-t-il le même que celui de son prédécesseur ou plus élevé ? Ce sont les détails de prix et de disponibilité que nous attendons avec impatience.