Samsung collabore avec Corning pour développer des écrans pliables

Samsung cherche à étendre son avance sur le marché des smartphones pliables. En effet, Samsung travaillerait avec Corning pour produire du verre ultra fin (UTG) pour les smartphones pliables. C’est ce qu’affirme le blog technologique sud-coréen Digital Daily, qui affirme que le géant technologique cherche à réduire les coûts grâce au nouvel accord qui verra Corning fabriquer les panneaux aux États-Unis. L’entreprise cherche aussi apparemment à réduire le poids des écrans UTG avec les modèles de prochaine génération.

Pour son premier smartphone pliable, Samsung a eu recours à du plastique polyimide pour l’écran flexible, mais il n’a pas trop bien vieilli. Les panneaux en plastique sont très sensibles aux dommages et aux rayures. Sur le Galaxy Z Flip, la firme a mis en œuvre une nouvelle espèce de verre ultra fin qui apporte le meilleur des deux mondes : la durabilité du verre et la flexibilité du plastique. Ce fut un grand pas dans la bonne direction, et devrait également faire son apparition sur le futur Galaxy Fold 2.

En effet, le rapport suggère que le futur Galaxy Fold 2 pourrait ne pas être livré avec les panneaux Corning. À la place, il pourrait être équipé d’écrans fabriqués par la société sud-coréenne Dowoo Insys et la société allemande Schott. Apparemment, Samsung a déjà passé des commandes de panneaux Galaxy Fold 2 à ces deux sociétés. Il est à noter que ce sont les mêmes sociétés qui ont fourni les écrans de la première génération de Galaxy Fold.

Il n’y a pas d’autres informations sur le sujet pour le moment. Cependant, si l’on en croit le rapport, il semble que la nouvelle technologie ne sera disponible qu’en 2021, et pas avant. Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir si la technologie UTG de Corning conservera les qualités de résistance aux dommages qui font la réputation de la société.

Espérons que nous aurons rapidement davantage d’informations sur ce sujet.

Rendez-vous en 2021

Cela permettra à Samsung non seulement de réduire le prix des composants, mais aussi de diminuer le poids du film sur l’écran. Cette évolution confirme également que le UTG va jouer un rôle important dans l’avenir des smartphones pliables de Samsung, le Galaxy Fold 3 étant censé être l’un des bénéficiaires de ce partenariat.

En attendant, Samsung devrait lancer le Galaxy Fold 2 en même temps que la série de smartphones Galaxy Note 20 lors d’un événement en ligne uniquement le 5 août. Des rumeurs récentes suggèrent que le Fold 2 pourrait avoir un écran Dynamic AMOLED de 7,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait alimenté par le processeur Snapdragon 865 ou Snapdragon 865+. L’appareil peut être disponible dans des variantes de stockage de 256 Go et 512 Go.