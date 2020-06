Google Duo vous permet d’envoyer des liens d’invitation pour les appels vidéo de groupe

Bien qu’il ait été signalé l’an dernier comme ayant des pratiques de sécurité déjà laxistes, la popularité de Zoom a encore grimpé en flèche ces derniers mois pour une raison simple. Il était très facile à utiliser et presque tout le monde peut facilement se joindre à une vidéoconférence de groupe. À la lumière des nombreux scandales de Zoom, tout un tas de nouveaux et d’anciens services ont relevé le défi de fournir une solution meilleure, mais toujours facile.

Et, Google Duo est le dernier en date à ouvrir toutes grandes les portes avec un simple lien que vous pouvez partager avec ceux que vous voulez inviter à votre appel de groupe. En effet, la plateforme d’appel vidéo Google Duo a maintenant des liens d’invitation sur le mobile, ce qui en fait un concurrent encore plus viable de Zoom et d’autres applications de vidéoconférence.

Le partage d’un lien est l’un des moyens les plus simples pour inciter les gens à participer à un appel de groupe, encore mieux s’ils n’ont pas besoin de s’inscrire à quoi que ce soit. Google ne renonce pas à ce dernier point pour Duo, mais a promis le mois dernier que cela faciliterait au moins l’invitation des personnes. Cela a pris du temps, mais cette promesse est enfin tenue aujourd’hui.

Contrairement à Google Meet, la plateforme plus complète de l’entreprise conçue pour les entreprises, Duo est une application plus conviviale et axée sur le consommateur. Pourtant, étant donné la pandémie liée au COVID-19, davantage de personnes utilisent la vidéoconférence pour des réunions informelles à une échelle bien plus grande que celle d’un appel vidéo standard. Cela a conduit Google à prévoir et à lancer des fonctionnalités plus robustes pour toutes ses applications de chat, y compris Duo.

L’application a récemment gagné en qualité d’appel grâce à la prise en charge du nouveau codec AV1 par Google, et Duo prend désormais en charge jusqu’à 12 personnes par appel. Fin avril, Google a également mis gratuitement à la disposition des consommateurs les appels Meet, au cas où vous auriez besoin d’une option Web plus puissante pour la vidéoconférence sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable (bien qu’à l’avenir, vos réunions puissent être limitées à 60 minutes).

Disponible sur mobile

Les liens d’invitation ont été annoncés pour la première fois le mois dernier dans le cadre d’un déploiement plus large de fonctionnalités comprenant une assistance Web prévue, qui est toujours en cours, et un mode familial pour les gribouillages à l’écran et les effets de masque comme sur Snapchat. Les liens d’invitation devraient être bientôt disponibles, et on peut confirmer qu’ils sont désormais actifs même dans les anciennes versions de l’application grâce à une mise à jour côté serveur de Google.

Désormais, si vous souhaitez créer un appel Duo et y ajouter d’autres personnes, vous pouvez le faire depuis un lien d’invitation dédié une fois l’appel de groupe créé. Pour l’instant, cette fonctionnalité ne fonctionne que sur Google Duo pour mobile, ce qui est normal puisque la version Web ne prend pas encore en charge les appels de groupe. Il s’agit là d’une lacune à laquelle Duo doit remédier rapidement à l’heure des appels vidéo.