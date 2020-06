Le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2 seront dévoilés le 5 août en ligne

Le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2 seront dévoilés le 5 août en ligne

Samsung lancerait le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2 le 5 août prochain par un événement en ligne en raison de la pandémie actuelle de COVID-19. C’est ce qui ressort d’un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud. Si le rapport s’avère exact, ce sera la première fois qu’un smartphone phare de Samsung sera lancé lors d’un événement en ligne uniquement.

En attendant, des sources citées par les médias locaux suggèrent que la société n’a pas encore pris de décision finale sur la question. Toutefois, la pandémie et les violentes manifestations aux États-Unis pourraient, à terme, forcer la main de l’entreprise, selon le rapport. De précédents rapports avaient également suggéré que le prochain événement « Unpacked » de Samsung pourrait avoir lieu uniquement en ligne. Le rapport affirme : « des discussions internes ont lieu, mais le projet de tenir l’événement Galaxy Unpacked le 5 août est favorablement examiné ».

Le géant sud-coréen de l’électronique grand public lance généralement ses smartphones phares lors de grands événements « Unpacked » aux États-Unis. Alors que les appareils de la série Galaxy S sont généralement annoncés en février à San Francisco, la gamme Galaxy Note est dévoilée en août à New York.

Le premier événement « Unpacked » pour le lancement du Galaxy S20 s’est déroulé comme prévu plus tôt cette année. Toutefois, c’était avant que l’ampleur de la pandémie ne soit pleinement connue. Aujourd’hui, si l’on en croit le dernier rapport, la deuxième conférence de presse « Unpacked » de cette année pourrait n’être qu’un événement numérique.

Le fabricant de smartphones devrait confirmer la date de lancement dans les prochaines semaines. L’année dernière, elle a dévoilé la série Galaxy Note 10 lors d’un événement « Unpacked » qui s’est tenu au Barclays Center de New York le 7 août.

Du côté des spécifications ?

Avant le lancement, certaines spécifications de la série Galaxy Note 20 ont fait surface en ligne. Le Galaxy Note 20 standard sera doté d’un écran AMOLED de 6,42 pouces d’une résolution de 2 345 x 1 084 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone haut de gamme Note 20+ sera légèrement plus grand et disposera d’un écran LTPO massif de 6,87 pouces avec un panneau AMOLED. Comme le Note 20 standard, le Note 20+ aura également un taux de rafraîchissement de 120 Hz mais avec une résolution Quad HD+, soit 3 096 x 1 444 pixels. La gamme Note 20 devrait se vanter du processeur Snapdragon 865 ou son Exynos 990 personnalisé, selon la région. Le processeur pourrait être associé à une mémoire vive LPDDR5 de 16 Go maximum, que Samsung a déjà commencé à produire en masse.

En attendant, le rapport suggère également que Samsung lancera le Galaxy Fold 2 en même temps que la gamme Note 20. De récentes rumeurs suggèrent que le Galaxy Fold 2 pourrait avoir un écran Dynamic AMOLED de 7,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait alimenté par le processeur Snapdragon 865 ou Snapdragon 865+ de Qualcomm. L’appareil peut être disponible dans des variantes de stockage de 256 Go et 512 Go.