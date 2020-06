Broadcom suggère un retard de lancement du futur iPhone 12

Le lancement de l’iPhone est l’un des rares événements technologiques annuels qui suscitent beaucoup d’intérêt de la part des gens. C’est aussi un grand jour pour Apple, et les lancements d’iPhone profitent à tous, d’Apple à ses fournisseurs. Le géant Cupertino lance généralement l’iPhone en septembre, mais un nouveau rapport suggère que ce ne sera peut-être pas le cas en 2020.

Dans des circonstances normales, Apple met généralement sur le marché les nouveaux iPhone, iPad et Mac à une date proche de celle de leur annonce. Mais de nos jours, les circonstances ne sont plus normales, et les nouveaux iPhone de cette année pourraient être considérablement retardés selon un important fournisseur de pièces détachées pour iPhone.

Lorsqu’une entreprise retarde un produit, ce n’est pas seulement une entreprise qui est touchée. Cela affecte également les entreprises qui fournissent des pièces ou des services pour ces produits, ce qui se traduit souvent par une baisse des revenus pour ces entreprises.

Selon un rapport de Bloomberg, le lancement de l’iPhone 12 prévu cette année pourrait être retardé de quelques semaines. Le rapport cite un appel aux résultats de Broadcom où le PDG de l’entreprise a fait une déclaration à ce sujet. Le PDG de Broadcom, Hock Tan, a déclaré qu’un « gros client nord-américain de téléphonie mobile » (probablement Apple) contribue normalement à une augmentation à deux chiffres de ses revenus. Cependant, il a déclaré que la société « ne s’attend pas à voir cette hausse des revenus avant notre quatrième trimestre fiscal ».

Le calendrier habituel d’Apple prévoit l’annonce du nouvel iPhone à la mi-septembre, la disponibilité du produit n’étant pas loin derrière. Pour respecter ces délais, elle commence généralement à commander des composants dès juillet. Cela ne va pas se produire comme le laisse entendre Broadcom, puisque ses recettes prévues pour le 3e trimestre fiscal seront retardées.

En attente de confirmation

Il est important de noter qu’il n’y a pas de mot officiel sur un lancement retardé de l’iPhone. Cependant, la pandémie du COVID-19 a causé des perturbations généralisées dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il n’est pas inimaginable qu’Apple ne puisse pas lancer l’iPhone 12 à temps. Des rapports antérieurs ont affirmé que la société n’envoyait pas ses ingénieurs en Chine pour finaliser les conceptions, ce qui pourrait également entraîner des retards. Des retards ont également été signalés dans la production en série de l’iPhone 12.

Il est évident que je reste à l’écoute sur ce point. Je vous tiendrais au courant de l’évolution de la situation !