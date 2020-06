Android 11 facilitera le contrôle de votre maison connectée

Parmi les nombreuses mises à jour à venir dans le cadre de Android 11, nous avons appris qu’il rendra probablement le contrôle des appareils de la maison connectée plus simple et plus rapide. Cette rumeur a été lancée il y a quelque temps, mais la fonctionnalité a maintenant été activée dans la dernière preview pour les développeurs de Android 11.

Elle prend la forme d’un nouveau menu qui s’affiche lorsque vous appuyez longuement sur le bouton d’alimentation, un menu rempli de commandes pour les appareils de la maison connectée pris en charge. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble dans les images ci-dessous, partagées par Phone Arena.

Les boutons de la maison connectée apparaissent sous les options de paiement sans contact, qui peuvent déjà être déclenchées par une longue pression, et les images montrent que vous pouvez allumer ou éteindre les lumières et régler la luminosité.

Mais, ce n’est qu’un début. Une fuite de Mishaal Rahman, rédacteur en chef de XDA Developers, partagée avant que la fonctionnalité ne soit entièrement activée par Google, montre qu’elle permet également de contrôler des serrures, des stores, des thermostats connectés, et des caméras de sécurité, et même de visualiser un mini flux d’une caméra de sécurité directement sur cet écran.

Il semble donc que cette fonctionnalité vous donne le contrôle total de votre maison connectée, tout cela en un seul endroit.

Ce n’est pas une idée nouvelle — il existe déjà des applications qui visent à faire cela, mais vous ne pouvez pas les lancer en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation, donc si une sélection suffisamment large d’appareils de maison connectée est prise en charge, cela pourrait être beaucoup plus pratique.

