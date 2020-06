Vivo annonce les X50, X50 Pro et X50 Pro+ avec une caméra à cardan

L’innovateur chinois en matière de smartphones, Vivo, a annoncé le X50 Pro, un smartphone centré sur la photo avec une caméra à cardan anti-vibration dans l’appareil, prêt à prendre des photos et des vidéos super stables, quelles que soient les conditions, de jour comme de nuit. Alors que nous sommes habitués à voir la stabilisation optique de l’image, la stabilisation numérique et même l’intelligence artificielle (I.A.) utilisée pour minimiser le flou et les tremblements, c’est la première fois qu’un système de cardan est utilisé à l’intérieur d’un smartphone.

Jusqu’à présent, pour obtenir la stabilisation de l’image sur un smartphone, il fallait utiliser un cardan de poche comme le DJI Osmo. Ce système utilise des capteurs complexes, des moteurs et un gyroscope pour contrôler l’inclinaison, le roulis et le panoramique d’un appareil photo en mouvement, afin qu’il reste stable et que votre photo ou votre vidéo ne soit pas gâchée par le flou. Pour le X50 Pro, Vivo a réduit la technologie, qui, selon elle, est calquée sur un cardan de taille réelle utilisé par les professionnels, pour l’adapter à l’intérieur d’un smartphone.

Le système de stabilisation de la caméra à cardan de Vivo a également un angle de rotation plus large que les systèmes plus standard mentionnés ci-dessus, et on peut voir l’ensemble du système fonctionner grâce à une représentation à l’écran du cardan, conforme au degré de stabilisation lors de la prise de vue. Des algorithmes logiciels gèrent le cardan et réduisent encore le flou, tandis que le suivi continu assure la mise au point du sujet.

Il existe trois smartphones de la série : le X50, le X50 Pro et le X50 Pro+. Le X50 Pro et le X50 Pro+ utilisent le système de cardan de la caméra, et chacun d’eux est équipé de quatre objectifs à l’arrière. Le capteur photo du X50 Pro utilise le nouveau capteur Samsung ISOCELL GN1 de 50 mégapixels et 1/1,3 pouce, et les trois smartphones sont équipés d’un zoom périscopique.

Vivo n’a pas encore publié la spécification complète, mais indique que tous auront un mode Super Night et un mode photo Astro, ainsi que des fonctions grand-angle et macro.

Encore besoin d’informations sur les spécifications

Vivo fait également preuve de réserve quant au reste des spécifications, confirmant le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm uniquement pour le X50 Pro+. Cependant, les trois smartphones seront dotés d’une connectivité 5G et d’écrans avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz ou 120 Hz et le HDR10+. Le X50 mesurera 7,49 mm d’épaisseur et sera le smartphone 5G le plus fin disponible aujourd’hui. Tous les autres détails concernant les smartphones seront communiqués ultérieurement.

Le mystère se poursuit quant à la date de sortie et à l’endroit où Vivo vendra la série X50. Vu le manque de détails précis et l’inclusion du capteur ISOCELL GN1 sur le X50 Pro+, il se peut que nous devions attendre avant de le voir en vente en France. Les smartphones de Vivo sont principalement vendus en Chine et en Asie, mais sont généralement disponibles auprès d’importateurs pour les acheteurs à l’international.