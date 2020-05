Chrome se dote de Windows Hello pour faciliter les paiements

Google a récemment mis à jour le navigateur Chrome avec la prise en charge de Windows Hello pour les paiements, ce qui signifie que vous pouvez maintenant utiliser la reconnaissance faciale pour accéder aux cartes qui sont stockées dans l’application.

Google Pay est proposé au niveau du navigateur dans Chrome, et si des cartes sont ajoutées, vous pouvez facilement remplir automatiquement toutes les informations lorsque vous essayez d’effectuer un paiement.

Cependant, plus récemment, le géant de la recherche a lancé une nouvelle fonctionnalité spécifiquement destinée aux utilisateurs de Windows 10, qui leur permet d’utiliser Windows Hello au lieu d’entrer le CVC lorsqu’ils effectuent un paiement. En d’autres termes, le système d’authentification biométrique de Microsoft est désormais utilisé pour confirmer les cartes, pour autant que la fonction existe sur l’appareil utilisé pour effectuer le paiement.

Bien que Google n’ait pas encore annoncé cette fonctionnalité, Owen Williams déclare sur Twitter qu’elle est déjà disponible dans la version bêta de Chrome et qu’elle devrait bientôt faire son apparition jusqu’à la version stable du navigateur.

D’autres affirment que cela ne se limite pas à la dernière version de Chrome, mais qu’il est possible de l’activer dans les versions précédentes, comme Chrome 81. Au moment où j’écris ces lignes, Windows Hello est absent de la version de Chrome 83, et il ne semble pas non plus apparaître dans les versions Canary et Beta.

you can use face unlock to access cards in Google Pay on Windows now, really cool pic.twitter.com/RPvIiCoOFV — Owen Williams ⚡ (@ow) May 20, 2020

Windows Hello est déjà activé sur mon appareil et je l’utilise pour me connecter à Windows.

Pas de Windows Hello dans Microsoft Edge

Alors que Google est apparemment en train de déployer Windows Hello dans Chrome, ironiquement, Microsoft ne travaille pas encore sur cette fonctionnalité. L’équipe de Microsoft Edge a confirmé récemment lors d’une session AMA sur Reddit qu’elle ne travaille pas encore sur une fonctionnalité permettant de vérifier les paiements avec Windows Hello.

« Nous n’avons pas l’intention d’activer cette fonctionnalité aujourd’hui, mais je vais m’assurer que cette suggestion soit transmise à la bonne équipe », a expliqué l’équipe.