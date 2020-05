Google Assistant vous permettra d’effectuer des paiements avec votre voix

Vous vous souvenez de l’incident presque comique d’il y a plus de 3 ans, lorsque des enceintes connectées Amazon Echo ont commencé à commander des maisons de poupées parce qu’un présentateur de télévision l’avait dit ? Certes, c’est un lointain souvenir, et les gens ont été moins qu’enthousiastes à l’idée de passer de grosses commandes sans aucune confirmation visuelle de leur smartphone. Mais pour une certaine catégorie d’utilisateurs, c’est peut-être le seul type d’interaction qu’ils peuvent faire.

C’est pourquoi Google teste actuellement une fonctionnalité d’accessibilité pour Assistant qui permettrait à certains utilisateurs de confirmer leurs achats uniquement par la voix. En ce qui concerne les assistants vocaux, Google Assistant se classe généralement en tête en matière de convivialité et de fonctionnalités. Grâce aux nombreuses commandes de Google Assistant que vous pouvez utiliser et à toutes les nouvelles fonctionnalités que l’entreprise propose, l’utilisation de l’assistant est toujours plus facile et plus efficace.

Et, c’est la raison pour laquelle Google travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité qui rendra l’utilisation de l’assistant plus aisée. Selon un rapport de Android Police, l’assistant vous offre désormais la possibilité d’autoriser les paiements en utilisant votre voix. Cela signifie que vous pouvez utiliser la fonction Voice Match pour effectuer des paiements à l’aide de Google Assistant.

Bien entendu, Google Assistant ne se contentera pas de commander des articles et de les payer sans votre consentement ou à votre insu. Les utilisateurs devront au moins saisir leurs coordonnées de paiement au préalable, ce qu’ils ne peuvent faire que de la manière habituelle par l’application mobile. Les utilisateurs souffrant d’un handicap visuel ou physique devront demander à quelqu’un de le faire à leur place.

C’est précisément pour ce type d’utilisateurs que Google teste cette fonctionnalité.

Voice Match comme outil

Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez également faire vos achats en utilisant l’assistant dès maintenant. Cependant, vous devez confirmer votre identité à l’aide d’une empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale sur votre smartphone. Cela ajoute une étape supplémentaire, surtout lorsque vous faites vos achats depuis un Nest Hub ou autre. Maintenant, grâce à la fonction Voice Match, vous pourrez confirmer votre identité en utilisant votre voix.

Android Police a repéré cette option dans les paramètres de paiement de l’assistant. Bien que cette fonction semble assez utile, je me demande si elle est vraiment infaillible. Il n’est pas si difficile de tromper l’assistant en lui faisant croire que vous êtes quelqu’un d’autre. Les paiements étant vérifiés par Voice Match, il peut devenir trop facile d’effectuer des paiements frauduleux. Enfin, il est bon de rappeler que la fonction est encore en phase de test et pourrait même ne pas être lancée au public si les réactions et les performances sont trop négatives.