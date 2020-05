Le Galaxy Note 20 pourrait être dévoilé en ligne en raison de la pandémie du COVID-19

Samsung devrait sortir le Galaxy Note 20, et peut-être le Galaxy Fold 2, en août. Et bien que la société n’ait pas encore annoncé la date de sortie, les grands pontes du fabricant sud-coréen se battent encore pour déterminer la meilleure façon d’annoncer les deux appareils.

Ce dilemme est causé par la crise sanitaire mondiale qui a poussé de nombreuses entreprises à repenser leurs plans de produits, et Samsung est l’un des géants technologiques qui ne savent toujours pas si un événement physique en août est possible.

En revanche, un rapport des médias sud-coréens indique que la société a déjà pris une décision, et que le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2 seraient annoncés avec un événement numérique. En d’autres termes, l’événement Unpacked que Samsung devrait annoncer pour le mois d’août n’aurait lieu qu’en ligne, car la société renonce à organiser un événement physique pour des raisons évidentes.

Cette décision n’est pas nécessairement surprenante, car presque toutes les autres entreprises ont fait la même chose en raison de la même crise sanitaire.

Microsoft, par exemple, a donné le coup d’envoi de la conférence réservée aux développeurs, la Build 2020, en début de semaine, et toutes les sessions se déroulent en ligne sans public physique. Pour beaucoup, ce n’est pas très pratique étant donné que Build est le plus grand événement de Microsoft chaque année, mais c’est à peu près la seule façon de procéder de nos jours.

En attente d’une confirmation

Et c’est la même chose pour Samsung. Unpacked est l’événement phare de Samsung qui a lieu deux fois par an et que la société utilise pour annoncer les nouveaux modèles Galaxy S et Galaxy Note. Alors que les smartphones de la série Galaxy S sont généralement annoncés en février à San Francisco, la gamme Galaxy Note est dévoilée en août à New York. Le premier événement « Unpacked » pour le lancement du Galaxy S20 s’est déroulé comme prévu plus tôt cette année. Toutefois, c’était avant que l’ampleur de la pandémie ne soit pleinement connue. Cependant, cette année, l’annonce du Galaxy Note 20 sera probablement entièrement numérique, nous devrons donc probablement nous contenter de nos ordinateurs portables pour tout savoir sur le nouveau modèle.

Jusqu’à présent, Samsung est restée très discrète sur ses plans pour le Galaxy Note 20, il faut donc prendre ces informations avec des pincettes.