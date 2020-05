Comment créer votre propre avatar sur Facebook et Messenger ?

Dites adieu à l’époque où vous ne pouviez exprimer vos émotions qu’à travers les émojis génériques de tristesse, de joie, de colère ou de pouce levé sur Facebook. Le géant social a lancé ses Avatars dans le monde entier depuis plusieurs mois, mais les gens semblent découvrir cette fonctionnalité en cette période assez trouble. Cela signifie que des millions d’utilisateurs peuvent désormais construire leur double pour l’utiliser dans les commentaires et sur Messenger. Et dans ce court article, je vous explique comment créer votre propre avatar sur Facebook.

Les avatars sont des représentations graphiques des utilisateurs, et une alternative aux photographies de la vie réelle. Les avatars existent depuis que l’internet existe, les gens choisissant une image qu’ils veulent représenter eux-mêmes en ligne. « De nos jours, une grande partie de nos interactions se font en ligne, c’est pourquoi il est plus important que jamais de pouvoir s’exprimer personnellement sur Facebook », a déclaré Fidji Simo, le responsable de l’application Facebook, dans une publication présentant la fonctionnalité. « Avec un tel choix d’émotions et d’expressions, les avatars vous permettent de réagir et de vous engager plus authentiquement avec votre famille et vos amis à travers l’application », a ajouté Simo.

Les avatars de Facebook sont la dernière manifestation de cet engouement. Et ils sont essentiellement une version cartoon de vous-même que vous pouvez utiliser sur Facebook et Messenger. En effet, une fois que vous avez créé votre Avatar Facebook, vous pouvez utiliser l’un des nombreux autocollants pour commenter les publications.

Si vous êtes impatient d’essayer cette nouvelle fonctionnalité, suivez les étapes ci-dessous pour créer votre propre avatar Facebook. Ces captures d’écran ont été réalisées dans l’application Facebook sur Android, mais les étapes sont analogues dans la version iOS.

Comment créer votre avatar Facebook

Pour créer votre propre avatar Facebook, il suffit de suivre les étapes suivantes (consulter la galerie ci-dessous pour suivre en images la création de votre avatar) :

Ouvrez l’application Facebook sur Android ou iOS Tapez sur les trois lignes horizontales dans le coin de l’écran Faites défiler l’écran jusqu’à « Voir plus » et cliquez dessus Cliquez sur « Avatars » Appuyez sur « Suivant », puis sur « Démarrer » Créez votre avatar en tapant sur chaque section à tour de rôle Vous pouvez cliquer à nouveau sur n’importe quelle section à tout moment Lorsque vous êtes satisfait de vos choix, appuyez sur la coche en haut à droite Appuyez sur « Suivant », puis sur « Terminé »

Et c’est tout ! Vous pouvez utiliser votre avatar Facebook comme photo de profil, le partager dans votre fil d’actualité ou l’utiliser pour commenter les messages d’autres personnes. Pour ce faire, cliquez sur le smiley à côté de l’icône GIF, puis l’icône de l’avatar. Vous pouvez alors choisir l’autocollant parfait pour votre avatar.

Vous pouvez modifier votre avatar Facebook à tout moment en cliquant sur la section « Avatars » dans le menu. Cette fois, Facebook chargera votre avatar existant, il vous suffit donc de cliquer sur l’icône du crayon pour modifier votre avatar. Vous pouvez également supprimer votre avatar en cliquant sur l’icône de la corbeille.

Les avatars de Facebook sont les nouveaux Bitmoji

Les Avatars de Facebook ne sont pas vraiment une idée originale. Les gens faisaient des avatars Yahoo il y a plus de dix ans, et puis il y a eu le Bitmoji de Snap et le Memoji d’Apple. Je me demande si ces avatars personnalisés joueront un rôle dans le nouvel espace social de Facebook, Horizon.