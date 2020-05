Build 2020 : le lanceur PowerToys Run pour Windows 10 disponible en téléchargement

Depuis longtemps les rumeurs se multiplient sur le fait que Microsoft travaille sur un utilitaire de lancement d’applications analogue à Spotlight d’Apple pour Windows 10. Au début du mois dernier, nous avons appris qu’il sera disponible dans le cadre de PowerToys en mai et oui, Microsoft a officiellement annoncé hier à la Build 2020 le nouvel utilitaire « PowerToys Run ».

L’utilitaire PowerToys Run est en fait une version modernisée du célèbre raccourci « Win + R ». Il vous suffit d’appuyer sur « Alt + Espace » pour voir apparaître une barre de recherche sur votre écran. Vous pouvez alors taper ce que vous cherchez, que ce soit une application, un fichier, un dossier ou un processus en cours d’exécution.

La commande d’exécution, Win + R, est celle sur laquelle beaucoup d’entre nous comptent pour lancer des processus ou le terminal. Microsoft cherche à la remplacer par PowerToys Run et à rendre cette fonctionnalité accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs. Elle propose actuellement une recherche rapide d’applications et de fichiers dans Windows, un raccourci pour trouver des processus en cours d’exécution et une calculatrice intégrée pour des calculs rapides.

Actuellement, beaucoup d’entre vous pensent peut-être que cet utilitaire est dépouillé et vous offre les mêmes fonctions de recherche et d’exécution que celles auxquelles vous pouvez accéder depuis le menu Démarrer. Eh bien oui, mais comme le souligne The Verge, Microsoft prévoit d’intégrer des plugins personnalisés dans PowerToys Run pour le rendre plus puissant que Spotlight sur macOS.

Microsoft a travaillé avec les fabricants de Wox et WindowWalker pour incorporer ces projets dans PowerToys Run. Les bases arrivent aujourd’hui, bien que dans une première version qui aura quelques bugs ici et là.

En plus de PowerToys Run, Windows 10 a également mis en place un Keyboard Remapper avec la dernière mise à jour de PowerToys. Comme son nom l’indique, il vous permettra de « remapper une touche à une autre et un raccourci à un autre » pour votre clavier. Vous devez avoir l’utilitaire en arrière-plan pour remplacer une touche par une autre.

Des utilitaires

Si vous êtes impatient d’essayer l’utilitaire PowerToys Run, rendez-vous sur ce lien et téléchargez la nouvelle version PowerToys v0.18. J’ai déjà installé et testé cette fonctionnalité. Elle semble plus facile et plus rapide que l’actuel raccourci d’exécution dans Windows 10. Je vais l’utiliser pendant quelques jours pour voir comment elle fonctionne. Cependant, il semble que Microsoft ait déjà quelque chose de formidable entre les mains.

PowerToys Run et Keyboard Manager font partie des nombreux PowerToys que Microsoft développe. Microsoft a initialement ramené PowerToys l’année dernière pour permettre à quiconque d’améliorer Windows 10 pour les utilisateurs avancés, et le premier jeu est arrivé en septembre. Les PowerToys ont été introduits pour la première fois dans Windows 95. Les applications étaient un moyen rapide pour les ingénieurs de Windows de tester les fonctionnalités des prototypes, et Microsoft a rapidement intégré certaines des meilleures dans les paquets PowerToys.