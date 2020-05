La nouvelle Apple TV avec sa puce A12X est prête à être expédiée

Depuis longtemps, nous attendons que la Apple TV, le populaire boîtier TV de la firme de Cupertino, soit mis à niveau. Durant le weekend, Jon Prosser, une célèbre source qui divulgue des informations autour des produits d’Apple, a déclaré qu’un modèle d’Apple TV rafraîchi est prêt à être commercialisé.

Dans son tweet, Prosser a déclaré que le nouveau modèle d’Apple TV sera équipé du processeur A12X et sera disponible en deux variantes de stockage, 64 Go et 128 Go. Jusqu’à présent, il n’y a pas de détails sur la date à laquelle Apple pourrait prévoir de lancer la nouvelle Apple TV, et Prosser le mentionne dans son tweet. Cependant, il a ajouté qu’une sortie pourrait avoir lieu à tout moment.

L’Apple TV aurait dû faire l’objet d’une mise à niveau interne depuis longtemps. Le géant à la pomme croquée possède une Apple TV 4K depuis un certain temps déjà, et elle n’est livrée qu’avec des options de stockage de 32 ou 64 Go en plus du processeur A10X. Et, pour 2020, ces caractéristiques sont vieillissantes.

Les rumeurs d’une nouvelle Apple TV ont également refait surface depuis les allusions à une nouvelle Apple TV avec une nouvelle télécommande dans le code source de iOS 14. Si Apple a effectivement une nouvelle Apple TV prête à être expédiée, j’espère que la société va enfin changer la conception de la télécommande ainsi que toutes les mises à jour internes qui sont censées lui être destinées.

New Apple TV 4K with A12X—64 GB/128GB ready to ship. 👀

Codename: Neptune T1125

Another one of those things that could drop any time. Apple got no chill right now 😬😂

I’ll let you know if/when I hear a date. Who knows, maybe Apple can keep it a secret from me 🤗

—Jon Prosser (@jon_prosser) May 7, 2020