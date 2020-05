Windows 10 May 2020 Update publiée entre le 26 et le 28 mai

Microsoft a déjà finalisé la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10, qui s’appellera May 2020 Update et sera également appelée version 2004. Mais, nous ne savons toujours pas quand elle sera exactement envoyée aux appareils de production. Et alors que le géant du logiciel essaie de rester discret, il semble que quelqu’un chez Microsoft ait révélé plus de détails sur la date à laquelle nous pourrions nous attendre à ce que le lancement de la nouvelle mise à jour de fonctionnalités débute.

Dans une mise à jour du calendrier Driver Shiproom Schedule repérée par WL, Microsoft indique les 26, 27 et 28 mai comme dates utilisées pour les mises à jour des nouvelles fonctionnalités de Windows 10, ce qui signifie que ce pourrait être les jours où le déploiement de May 2020 Update pourrait enfin commencer.

N’importe lequel de ces trois jours pourraient être utilisés pour le lancement de May 2020 Update, bien que les informations qui ont fait la une des rumeurs dernièrement aient indiqué que la date choisie pourrait être le 28 mai. Pour l’instant, tout semble indiquer que Microsoft veut sortir la version 2004 au cours de la dernière semaine de mai, et les révélations d’aujourd’hui corroborent cette information.

Selon une spéculation, Microsoft avait initialement l’intention de publier la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 le 12 mai, mais elle a été retardée, peut-être en raison de la découverte d’un exploit « zero-day » qui devait être corrigé.

La mise à jour May 2020 Update de Windows 10 est une mise à jour majeure qui vient après la mise à jour November 2019 Update, analogue à celle du Service Pack. Elle comprend de nombreux changements majeurs, notamment des améliorations de Windows Update, des améliorations de la recherche, des ajustements de l’explorateur de fichiers, et bien d’autres choses encore, et Microsoft utilisera le déploiement progressif habituel pour la diffuser sur les appareils du monde entier.

Un déploiement progressif

En d’autres termes, les appareils la recevront par étapes au fur et à mesure que la phase de validation sera terminée, car Microsoft veut s’assurer qu’aucun bug majeur n’est découvert. Si c’est le cas, le déploiement sur les périphériques potentiellement concernés est immédiatement suspendu jusqu’à ce qu’une correction soit mise au point.

D’autres méthodes de téléchargement, y compris des images ISO autonomes, seront également disponibles après le début du déploiement dans le courant du mois.