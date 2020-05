La mise à jour Windows 10 November 2020 Update (20H2) pourrait être une version mineure

Le calendrier des mises à jour des fonctionnalités de Windows 10 de Microsoft comprend deux mises à jour majeures différentes chaque année, une au printemps et une autre à l’automne. Alors que la société a précédemment inclus de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans les mises à jour de fonctionnalités, cette approche a changé l’année dernière, lorsque la mise à jour automnale s’est limitée à une version mineure axée sur des améliorations sous le capot.

Beaucoup ont décrit cette mise à jour comme un peu plus qu’un service pack, et à un certain niveau, c’est exactement ce qu’elle était. La mise à jour November 2019 Update ne comportait pratiquement aucune nouvelle fonctionnalité, et il semble maintenant que Microsoft veuille faire la même chose cette année.

En d’autres termes, après la mise à jour May 2020 Update de Windows 10, ou version 2004, qui arrivera plus tard dans le mois, la mise à jour automnale de 2020, probablement comme la mise au jour November 2020 Update, suivra les traces de la précédente mise à jour de novembre.

Selon Mary Jo Foley, le géant du logiciel envisage déjà de faire de November 2020 Update une petite mise à jour, afin de peaufiner l’expérience globale.

« Les responsables n’ont pas dit si 20H2 sera une mise à jour mineure/cumulative de type mise à jour de 20H1 — comme l’était celle de 1909 pour 1903 — mais mes contacts ont dit que c’est actuellement l’intention de l’équipe », écrit-elle.

Une déception

Bien que cela risque fort de décevoir un grand nombre d’utilisateurs, l’approche globale est sensée pour Microsoft. D’après ce que l’on voit, cela pourrait devenir le concept de mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 à l’avenir, la version de printemps étant celle qui apporte de nouvelles fonctionnalités, tandis que celle d’automne introduit des améliorations supplémentaires pour améliorer l’expérience avec le système d’exploitation.

Mais pour l’instant, rien n’a été confirmé, il est donc important de tout prendre avec des pincettes. Les plans peuvent changer du jour au lendemain à tout moment et Microsoft n’en parlera qu’au dernier moment.