Le Galaxy Z Flip 2 devrait arriver avec 3 caméras, et un plus grand écran en façade

Samsung a lancé son deuxième smartphone pliable, le Galaxy Z Flip, en même temps que la série Galaxy S20 plus tôt cette année. Il était plus pratique et plus abordable que le Galaxy Fold. En avançant rapidement de quelques mois, il semble que Samsung ait déjà commencé à travailler sur son successeur, que nous appelons Galaxy Z Flip 2, et il sera doté de trois caméras et éventuellement d’un écran en façade plus grand.

Le Galaxy Z Flip est, il est vrai, un exercice d’équilibre assez difficile. Il doit être suffisamment petit pour que son design se vende, mais il doit aussi contenir suffisamment d’attraits matériels pour que son prix (1 509 €) soit justifié. En même temps, il doit être considérablement plus petit que le Galaxy Fold à 2 000 euros, tout en ayant un écran flexible. L’actuel Galaxy Z Flip a peut-être fait quelques compromis sur les caméras et le deuxième écran en façade pour y parvenir, mais il pourrait y avoir une solution simple pour la deuxième génération du smartphone pliable à clapet.

Conformément à un nouveau brevet déposé par LetsGoDigital, Samsung semble tester deux modèles de Galaxy Z Flip 2 en ce moment et décrit en fait à quoi ressemblerait un clapet pliable avec trois caméras. Les principes de base restent les mêmes que ceux du Galaxy Z Flip original. Vous obtenez toujours un smartphone pliable à clapet avec un écran sans bord doté d’un trou à l’intérieur.

L’extérieur aussi est à peu près identique, mais comme vous pouvez le voir dans les rendus du brevet, le Galaxy Z Flip 2 pourrait comporter une triple caméra dans une orientation verticale ou horizontale.

L’emplacement de la caméra aura une incidence sur la taille de l’écran en façade. Je pense que Samsung optera très probablement pour un écran frontal plus grand, ce qui donnera aux utilisateurs plus de surface et de contenu avec lesquels ils pourront interagir. Cela signifie que nous pourrions voir le modèle B arriver comme successeur du Galaxy Z Flip plus tard cette année ou l’année prochaine.

Un simple brevet

Conformément au dépôt de brevet, le modèle A apportera une caméra arrière supplémentaire au smartphone pliable de Samsung, mais l’écran en façade continuera à être encombré — n’offrant pas une expérience agréable à l’utilisateur. Rien n’est encore gravé dans le marbre, nous devons donc attendre de voir si Samsung est plus enclin à ajouter un écran extérieur plus grand ou simplement un capteur de caméra supplémentaire comme mise à niveau.

Bien sûr, ce n’est qu’un brevet, mais il pourrait s’avérer être la base du prochain Galaxy Z Flip. Cela dit, le fait d’avoir plus de deux caméras ne signifie pas immédiatement que le Galaxy Z Flip sera en tête des classements de référence en matière de photographie. Cela dépendra toujours du capteur que Samsung est prêt à utiliser sans trop augmenter le prix.