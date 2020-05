La mise à jour Windows 10 May 2020 Update est presque prête

Microsoft continue de peaufiner l’expérience avec Windows 10 May 2020 Update, ou version 2004, avant le lancement très attendu du mois prochain. Et aujourd’hui, la société a poussé une nouvelle mise à jour cumulative avec plus d’améliorations en vue du lancement dans les prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour cumulative n’est disponible que pour les utilisateurs du programme Windows Insider du canal Release Preview qui exécutaient la version finale de Windows 10 May 2020 Update, et Microsoft affirme qu’elle inclut des corrections supplémentaires.

Il y a un changement notable dans la mise à jour KB4558244, qui augmente le numéro de build du système d’exploitation à 19 041 208 : elle corrige un problème qui n’envoie pas de notifications à l’AOI NPLogonNotify depuis le réseau des fournisseurs d’accès.

À part cela, la nouvelle image est la même que la précédente, mais assurez-vous d’installer la nouvelle version dès que possible pour garder votre appareil à jour et être prêt pour le déploiement sur les appareils de production le mois prochain.

« Aujourd’hui, nous publions la Build 19041.208 pour les Windows Insiders dans le canal Release Preview. Alors que nous pensions à l’origine que la version 19041.207 serait la version finale, nous avons pris la décision d’apporter une correction supplémentaire que nous estimions importante avant de rendre la mise à jour May 2020 Update disponible pour tous. Nous pensons que la Build 19041.208 est la nouvelle version finale et nous prévoyons toujours de continuer à améliorer l’expérience globale de la mise à jour May 2020 Update sur les PC des clients dans le cadre de notre cadence de service normale », explique Microsoft.

Un déploiement par étapes

Les principales mises à jour de Windows 10 arrivent une fois tous les 6 mois à ce jour. May 2020 Update (anciennement connue sous le nom de 20 h 1) arrive donc 6 mois après la mise à jour intelligemment nommée Windows 10 November 2019 Update. Mais alors que la dernière était axée sur l’amélioration des performances plutôt que sur de nouvelles fonctionnalités tape-à-l’œil, cette fois-ci, Microsoft apporte des mises à jour à Cortana, Windows Recherche, le Windows Subsystem for Linux et la barre de jeu Xbox, entre autres.

Avec la finalisation de la version 2004 de Windows 10, le déploiement devrait commencer dans quelques semaines seulement, ce n’est donc qu’une question de temps avant que les premiers ordinateurs ne reçoivent la nouvelle mise à jour de fonctionnalités. Comme auparavant, tout se fera par étapes, de sorte que tout le monde n’est pas censé recevoir Windows 10 May 2020 Update en même temps. C’est une approche qui permet à Microsoft de détecter les bugs et de les empêcher de toucher les appareils plus rapidement qu’auparavant et qui a également été utilisée pour les précédentes mises à jour de fonctionnalités.