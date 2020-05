Microsoft fera une démonstration des jeux Xbox Series X le 7 mai

Microsoft et Sony ont passé l’année dernière à construire leurs nouvelles consoles, diffusant respectivement des informations sur la Xbox Series X et la PlayStation 5. Une chose dont aucune des deux sociétés n’a parlé est sans doute l’argument de vente le plus important de tous : les jeux. Tout cela va changer la semaine prochaine, du moins en ce qui concerne Microsoft.

Microsoft a annoncé qu’elle présentera en avant-première certains des jeux de la Xbox Series X pour la première fois la semaine prochaine lors d’une émission spéciale sur la Xbox. Le nouvel épisode Inside Xbox devrait être diffusé en avant-première le jeudi 7 mai à 17 heures, heure française.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8 am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

—Xbox (@Xbox) April 30, 2020