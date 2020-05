Build 2020 : Microsoft parie gros sur les PWA pour l’avenir de Windows 10

Les Progressive Web Apps, ou simplement nommées PWA, sont arrivées juste au bon moment pour Microsoft, car elles aident l’entreprise à faire face au manque d’applications dans le Microsoft Store. Comme beaucoup le savent déjà, le Microsoft Store, qui a fait ses débuts sous Windows 8 sous le nom de Windows Store, a plus ou moins réussi à s’imposer, simplement parce que les développeurs n’ont jamais adopté la plateforme en masse.

Malgré l’insistance de Microsoft pour que les développeurs commencent à coder pour Windows même après le lancement de Windows 10, plusieurs applications très en vue ne sont pas visibles, de sorte que le Microsoft Store n’est toujours pas la destination idéale pour ceux qui veulent installer de nouveaux outils sur leurs appareils.

Les PWA ont plus ou moins aidé Microsoft à gérer cet inconvénient de son système d’exploitation, puisqu’ils permettent aux utilisateurs d’installer les applications Web sur leurs appareils. Et, Microsoft s’est efforcée de les faire ressembler davantage à une application native de Windows 10, notamment en les ajoutant au menu Démarrer, comme une application Windows typique.

Et maintenant, Microsoft se prépare à nouveau à améliorer les PWA, car la société essaie de les faire se sentir encore plus comme une application native de Windows 10.

Ainsi, dans les mois à venir, Microsoft ajoutera les PWA à l’application Paramètres de Windows 10, ce qui signifie que vous pourrez les supprimer comme une application traditionnelle. Et puis, Microsoft ajoute également de nouvelles fonctionnalités pour partager et interagir avec des contenus partagés à l’aide des applications web progressives.

De plus en plus populaire

« Les Progressive Web Apps (PWA) continuent de gagner en popularité comme moyen idéal de diffuser du contenu dans une expérience de type application sur toutes les plateformes, en s’appuyant sur les standards du Web. Avec les versions les plus récentes de Microsoft Edge et de Windows 10, nous donnons aux PWA un aspect encore plus naturel et familier par rapport aux autres applications Windows », explique Microsoft.

« Aujourd’hui, lorsque vous installez des PWA sur Windows 10, elles se trouvent plus naturelles sur votre système d’exploitation de bureau, se lançant dans une fenêtre autonome et apparaissant dans des endroits comme le menu Démarrer et la barre des tâches pour un accès plus facile. Nous travaillons sur des mises à jour pour rendre cette intégration encore plus fluide : vous pourrez les gérer à partir des Paramètres, les utiliser pour partager (et recevoir du contenu partagé), et plus encore. Découvrez un aperçu de cette intégration Windows en utilisant les previews de Windows Insider et en activant le flag Web Apps Identity Proxy dans la preview de Microsoft Edge Canary ».

Comme vous pouvez le voir, Microsoft Edge joue un rôle clé dans toute cette poussée, et c’est pourquoi il était si important pour le géant du logiciel de mettre au point son nouveau navigateur.

Microsoft Edge comme pilier

Le passage de Microsoft de EdgeHTML au moteur Chromium a été quelque chose que beaucoup d’utilisateurs n’ont pas aimé, mais d’un autre côté, tout s’assemble parfaitement se dérouler maintenant. Microsoft avait juste besoin d’un navigateur avancé pour que tout se passe bien, et avec Edge qui a maintenant atteint sa maturité, la société peut passer à l’étape suivante et pousser plus loin les PWA dans Windows 10.

Bien sûr, la société avance dans le monde des PWA à petits pas, et c’est en fait la bonne voie à suivre, car Microsoft doit tout mettre au point avant de les proposer aux utilisateurs de Windows 10. Mais en même temps, Microsoft doit aussi continuer à investir dans le Microsoft Store, surtout maintenant que la société a annoncé le gestionnaire de paquets Windows. La société doit simplement fournir aux utilisateurs autant d’applications et d’options que possible pour les installer, car c’est ce qui définit le monde de Windows après tout.

Windows a le pouvoir de faire plus, et il n’est pas surprenant que cela corresponde parfaitement à tout ce que fait la société de nos jours.